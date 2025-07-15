Обстрелы и ожесточенные бои в Донецкой области: карта боевых действий на 15 июля

Российские войска продолжают наступать на украинские земли. Самые горячие бои продолжаются на Покровском и Лиманском направлениях.

Всего за минувшие сутки произошло 185 боестолкновений. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте 15 июля?

Противник нанес по украинским позициям и населенным пунктам два ракетных и 84 авиационных ударов, сбросив 154 КАБы. Кроме этого, совершил 5 521 обстрел, из них 90 – из РСЗО. Для поражения привлек 3 842 дроны-камикадзе.

Сил обороны Украины поразили 11 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства и пять пунктов управления россиян.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 16 авиаударов, сбросил 39 КАБов, совершил 372 обстрела, в том числе девять – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз наступал в районах Волчанска и Зеленого.

Боевые действия на Харьковщине: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. ВСУ отбивали штурмы противника вблизи Кондрашовки, Степной Новоселовки, Загрызово и в направлениях Песчаного, Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Серебрянка, Торское и в сторону Новосергиевки и Шандриголово.

Бои возле Лимана: смотрите на карте

На Северском направлении отбито 11 вражеских атак. Захватчики пытались продвинуться в сторону Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка, Русиного Яра, Дилиевки и в сторону Катериновки.

На Покровском направлении ВСУ сдержали 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Мирное, Родинское, Федоровка, Разино, Лисовка, Зверево, Удачное, Полтавка, Луч, Муравка, Дачное, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Владимировки, Покровска, Мирнограда.

Ситуация на покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении отражено 23 атаки противника в районах Новохатского, Запорожье, Комара, Мирного, Поддубного, Новоселки, Новополье, Воскресенки, Свободного Поля, Шевченко, Зеленого Поля и Темировки. На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

Ситуация на Днепропетровщине: смотрите карту

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Каменского. Также на Приднепровском направлении агрессор провел девять безуспешных наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не фиксируется.

К слову, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1 230 оккупантов и уничтожили 430 единиц вражеского вооружения и техники.