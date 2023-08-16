Россияне хотят восстановить утраченные позиции, ВСУ наступают: карта боевых действий 16 августа

Война продолжается – сейчас начались 539 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты не собираются отступать, однако ВСУ продолжают бороться за нашу свободу.

В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло около 30 боевых столкновений.

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Какая ситуация на фронте

россияне нанесли авиационные удары в районе Атинского, Ястребиного и Павловки Сумской области. Также оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Хотиевка, Гремяч Черниговской области; Сытное, Шалыгино, Степное, Угроиды, Поповка Сумской области и Гранов, Плетеновка, Охримовка, Мел, Ольховатка на Харьковщине.россияне пытались наступать в районах юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки Харьковской области, однако безрезультатно. Они нанесли авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового, Ольшанов Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Вдобавок они обстреляли из артиллерии населенные пункты Купянск, Песчаное, Чернещина Харьковской области.противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северского, Спорного, Веселого Донецкой области. От артиллерийских обстрелов врага пострадали населенные пункты Колодцы и Северск Донецкой области.российские войска нанесли авиационные удары в районах Васюкивки, Клещеевки, Андреевки и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино и Дилиевка Донецкой области.враг вел наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского, однако успеха не добился. Также оккупанты обстреляли из артиллерии 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Семеновка, Яснобродовка, Карловка, Невельское Донецкой области.силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в частности: Красногоровку, Победу, Новомихайловку, Антоновку и Елизаветовку Донецкой области.россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, но не удалось. Однако Россия нанесла авиационные удары в районах Великой Новоселки, Макаровки, Старомайорского и Урожайного Донецкой области и обстреляла из артиллерии более 10 населенных пунктов, среди них: Богоявленка, Золотая Нива, Урожайное, Благодатное, Нескучное и Ровнополь Донецкой области.враг нанес авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Работиного Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Левадное, Гуляйполе, Белогорье, Лукьяновское, Пятихатки, Плавни Запорожской области.оккупанты нанесли авиационные удары в районах Николаевки и Садового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов россиян пострадали такие населенные пункты как Понятовка, Херсон, Новодмитровка Херсонской области и Очаков Николаевской области.оперативная обстановка без значительных изменений.

Карта боевых действий 16 августа:

ВСУ продолжают наступление на нескольких направлениях

В настоящее время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Вдобавок подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект россиян.