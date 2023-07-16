ВСУ продолжают наступать в направлении Мелитополя и Бердянска: карта боев 16 июля

В Украине продолжаются 507 сутки полномасштабной войны против России. Так, военные страны-агрессорки продолжают свое наступление на Востоке, в то же время наши защитники ведут успешные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В настоящее время россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там произошло 39 боевых столкновений.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Навраг пытался наступать южнее населенного пункта Новоселовской Луганской области. В том же районе он нанес авиационный удар. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Двулетняя, Красное Первое, Колодезное, Западное, Новомлинск, Кисловка и Берестово Харьковской области.

Россияне пытались наступать вблизи Новоселовского: смотрите на карте

На Лиманском направлении русская армия вела безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого, Ивано-Дарьевки, Федоровки и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам:

Невское и Белогоровка Луганской области;

Верхнекаменное, Торское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

Оккупанты вели безрезультативное наступление в районе Веселого: смотрите на карту

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Константиновки и Дилиевки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них: Марково, Хромово, Дилиевка, Васюковка и Северное Донецкой области.

Захватчики наступали возле Андреевки в Донецкой области: смотрите на карте

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар.

Враг также совершил обстрелы свыше 10 населенных пунктов, Среди них: Красногоровка, Марьинка, Екатериновка и Георгиевка Донецкой области.

Россияне не оставляют попыток наступления на Марьинку: смотрите на карте

На Авдеевском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области.

В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, это Невельское, Первомайское, Степное, Северное и Авдеевка Донецкой области.

Враг безрезультативно наступал на Первомайске: смотрите на карте

Напротивник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар в районе Благодатного, Макаровки и Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Благодатное.

Оккупанты наступали в районе Новомихайловки: смотрите на карте

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Что происходит на Юге

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Никольского Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди них:

Левадное, Новодаровка, Гуляйполе Запорожской области;

Ивановка, Куцуруб Николаевской области; Днепровское, Золотая балка, Молодежное, Ромашково, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Какая ситуация на других участках фронта

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции нада, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Наоперативная обстановка без значительных конфигураций.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Устиновки Харьковской области.

Кроме того, он совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населённых пунктов, в частности это:

Карповичи, Железный Мост Черниговской области;

Бояро-Лежачие, Белокопытово и Прогресс Сумской области;

Сотницкий Казачок, Казачья Лопань, Ветеринарное и Красное Харьковской области.

Силы обороны нанесли мощные удары по оккупантам

Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также, нашими защитниками в течение суток уничтожены 7 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 состава боеприпасов, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 района сосредоточения живой силы, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 2 средства противовоздушной обороны и еще 3 важных объекта противника.