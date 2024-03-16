Россияне атаковали на 7 направлениях, отражено 78 атак: карта боевых действий 16 марта

Российская армия уже 752 сутки атакует украинские позиции на фронте, пытаясь оккупировать нашу территорию. Однако украинские защитники мужественно отражают вражеские атаки, изгоняя захватчиков из Украины.

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В целом враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Смотрите также Еще более 1 100 оккупантов, десятки танков и средства ПВО: потери врага 16 марта

Как изменилась ситуация на Востоке Украины

НаСилы обороныпротивника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

ВСУ отбили атаки врага в Синьковке: смотрите на карте

Нанаши воиныпротивника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны и Роздоловка в Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

Россияне атаковали позиции в районе Белогоровки: смотрите на карте

Нанаши защитникипротивника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка Донецкой области.

Враг пытался штурмовать позиции возле Андреевки: смотрите на карте

Нанаши защитникиврага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Первомайское.

Украинские защитники отбили наступление врага возле Бердичева: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки, где враг при поддержке авиации

наших войск.

ВСУ сдерживают врага в Красногоровке: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Наоккупантыпозиции наших защитников в районах Старомайорского в Донецкой области и Работино Запорожской области.

Россияне атаковали в районе Старомайорского: смотрите на карте

Какой фронт на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

Навраг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение минувших суток, осуществленопозиций наших войск. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Также в ночь на 16 марта Силы обороны Украины уничтожили 2 из 2 ударных дронов типа "Шахед". Это произошло в Харьковськой области.