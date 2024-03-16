Россияне атаковали на 7 направлениях, отражено 78 атак: карта боевых действий 16 марта
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия уже 752 сутки атакует украинские позиции на фронте, пытаясь оккупировать нашу территорию. Однако украинские защитники мужественно отражают вражеские атаки, изгоняя захватчиков из Украины.
За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В целом враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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Как изменилась ситуация на Востоке УкраиныНа Купянском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.
ВСУ отбили атаки врага в Синьковке: смотрите на картеНа Лиманском направлении наши воины отбили 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны и Роздоловка в Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.
Россияне атаковали позиции в районе Белогоровки: смотрите на картеНа Бахмутском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка Донецкой области.
Враг пытался штурмовать позиции возле Андреевки: смотрите на картеНа Авдеевском направлении наши защитники отбили 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Первомайское.
Украинские защитники отбили наступление врага возле Бердичева: смотрите на картеНа Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону
ВСУ сдерживают врага в Красногоровке: смотрите на карте
Что происходит на ЮгеНа Ореховском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского в Донецкой области и Работино Запорожской области.
Россияне атаковали в районе Старомайорского: смотрите на картеНа Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение минувших суток, осуществлено 3 безуспешных штурма позиций наших войск. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Какой фронт на других направленияхНа Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.
Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
Также в ночь на 16 марта Силы обороны Украины уничтожили 2 из 2 ударных дронов типа "Шахед". Это произошло в Харьковськой области.