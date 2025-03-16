Враг продолжает атаковать на Курщине и на Покровском направлении: карта фронта 16 марта

За прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. На Покровском направлении Силы обороны остановили 36 наступательных действий врага, а на Курщине произошло 19 боестолкновений.

Там российские войска нанесли более 30 авиаударов и совершили более 240 артиллерийских обстрелов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении агрессор 8 раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска и в сторону Петровки.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово, Лозовой и Копанок на Купянском направлении. Там произошло 4 атаки захватчиков.

Противник 16 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Ивановка, Надежда, Ямполовка и Григорьевка.

Враг 16 раз атаковал на Лиманском направлении: смотрите на карте

Два вражеских штурма отбили Силы обороны на Северском направлении. Вражеские силы пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении агрессор атаковал один раз в районе Орехово-Васильевки.

17 атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк и Дружба.

Ситуация на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 36 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Новоторецкое, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Котлино, Успеновка, Надиевка и Андреевка.

ВСУ остановили 36 наступательных действий врага: смотрите на карте

ВСУ отбили 14 вражеских атак на Новопавловском направлении. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Константинополь и Разлив.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 4 атаки в районах Новополя и Новоселки.

На Ореховском направлении оккупанты 15 раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степное, Пятихатки, Щербаки, Жеребянки и Каменское.

4 безрезультатных попытки атаковать позиции подразделений Украины осуществили россияне на Приднепровском направлении.

За прошедшие сутки в Курской области произошло 19 боестолкновений, враг нанес 34 авиационных ударов, сбросив 63 управляемые бомбы и совершил 243 артиллерийских обстрела, в том числе 5 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1400 человек. Также наши воины обезвредили десять танков, 20 боевых бронированных машин, 78 артиллерийских систем, две РСЗО, средство ПВО, 180 БпЛА и 113 единиц автомобильной техники оккупантов.