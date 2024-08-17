Продвижение на Курщине, остановлена 51 атака России на Покровском направлении: карта боев на 17 августа

За прошедшие сутки зафиксировано 132 боевых столкновения. Оккупанты пытаются проводить штурмы. Однако, украинские защитники дают врагу мощный отпор, а также продвигаются в Курской области.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 51 атаку оккупантов в районах 15 населенных пунктов. Какова ситуация на фронте, передает 24 Канал.

Обратите внимание На Курском направлении есть продвижение, на Покровском и Торецком – напряженные бои, – Сырский

Карта боевых действий на 17 августа

На Харьковском направлении произошло 9 боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском – количество вражеских атак за сутки достигло 12. Силы обороны отражали штурмовые действия агрессора возле Глушковки, Кругляковки и Андреевки. Также враг дважды атаковал в сторону Лозовой.

На Лиманском – оккупанты совершили 8 штурмов неподалеку Невского, Макеевки, Торского и Дибровы.

На Северском – украинские защитники отражали 10 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Переездного.

На Краматорском – оккупанты атаковали 4 раза в районах Григорьевки и Часового Яра.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

На Торецком направлении агрессор, при поддержке авиации, совершил 13 атак неподалеку Белой Горы, Северного, Железного, Нелиповки, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском – наши защитники остановили 51 атаку в районах 15 различных населенных пунктов. Активно оккупанты действовали вблизи Воздвиженки, Новожеланного, Гродовки и в сторону Зеленого Поля. Наибольшая концентрация российских атак зафиксирована вблизи Гродовки.

На Кураховском – Силы обороны отбили 17 атак возле Красногоровки, Константиновки, Георгиевки и Александровки.

На Времовском – агрессор совершил 1 атаку в сторону Константиновки.

На Ореховском – зафиксирован один 1 обстрел наших позиций в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском – оперативная обстановка без существенных изменений. Оккупанты провели 3 неудачных штурма. Кроме того, бойцы Путина нанесли авиаудар по району Одрадокаменки.

На Волынском и Полесском – признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На границе с Черниговской областью российские захватчики сохраняют военное присутствие.

ВСУ продвигаются в Курской области

Продолжается операция в Курской области – наши воины успешно продвигаются вперед. Российские военнослужащие, выбирая жизнь, продолжают сдаваться в плен,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Добавили, что в целом, по всей линии боевого соприкосновения, украинские защитники наносят оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага.

Только за минувшие сутки потери российских захватчиков – 1230 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 12 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, РСЗО, средство ПВО, 55 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 ракеты, 65 автомобилей и 15 единиц специальной техники врага.