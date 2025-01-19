Активное наступление россиян продолжается на Покровском направлении: карта боевых действий 19 января

Российская армия продолжает наступление на Украину и не оставляет попыток захватить города и села. Враг проводит десятки атак почти на каждом направлении фронта. Всего за прошедшие сутки состоялось 199 боевых столкновений. ВСУ успешно противостоят атакам врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Оккупанты били по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, осуществив около 5 тысяч обстрелов, из них 117 – из РСЗО.

Смотрите также Циничный удар россиян по Киеву и Запорожью, в России поражен НПЗ: хронология 1060 дня войны

Какая ситуация на фронте 19 января

На Харьковском направлении враг 6 раз штурмовал позиции ВСУ в районе Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отражали штурмовые действия россиян неподалеку Петропавловки, Лозовой и Песчаного. За сутки произошло 9 атак оккупантов.

11 раз за сутки враги атаковали на Лиманском направлении. Оккупанты пытались вклиниться в украинские оборонительные позиции у населенных пунктов Зеленый Гай, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное.

На Северском направлении российская армия один раз штурмовала позиции ВСУ вблизи Белогоровки. Наступление было безрезультатным.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Ступочек, Предтечиного и Часового Яра.

На Торецком направлении враги совершили 20 атак в районах Торецка, Крымского и Щербиновки.

Боевые действия на Торецком направлении: показываем на карте

На Покровском направлении воинам ВСУ удалось остановить 98 наступательных действий российской армии в сторону Водяного Второго, Зеленого Поля, Малиновки, Покровска, Котлиного, Зверевого, Удачного, Новоандреевки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Шевченко, Успеновки, Славянки, Андреевки, Дачного, Улаклов и Янтарного.

Линия фронта на Покровском направлении: смотреть на карте

19 вражеских атак удалось остановить Силам обороны Украины на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Великой Новоселки.

Враг атаковал в районе Великой Новоселки: смотреть на карте

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в направлении Новоданиловки.

ВСУ остановили два штурма противника на Приднепровском направлении.

На Курском направлении произошло 12 боестолкновений с врагом, по позициям ВСУ россияне нанесли 5 авиационных ударов КАБами и совершили 464 артиллерийских обстрела.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков вражеских наступлений.

Украинские воины наносят российским войскам ощутимых потерь в живой силе, уничтожают технику и мешают наступательным действиям врага в тылу. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 580 захватчиков.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, а также 2 станции ПВО, один пункт управления, один склад ГСМ, одну станцию РЭБ и еще шесть других важных целей россиян.