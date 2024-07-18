ВСУ отбили более 25 штурмов и атак врага на Покровском направлении: карта боевых действий 18 июля

Защитники Украины 876 сутки дают мощный отпор российским захватчикам на фронте. Однако враг не отказывается от попыток штурмовать позиции Сил обороны на нескольких важных направлениях.

За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения. Генштаб ВСУ сообщил, какая ситуация на разных направлениях фронта.

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Какая ситуация на фронте

оккупанты продолжали наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 20 боевых столкновений. Все – в районах Глубокого и Волчанска. Враг активно задействовал для ударов бомбардировочную авиацию.

Боевые столкновения произошли в районе Волчанска: смотрите на карте

количество атак за сутки возросло до 11. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосикового, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.украинские воины остановили 10 атак оккупантов неподалеку Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, а также в Серебрянском лесу.Силы обороны Украины отбили 10 штурмовых действий. Вражеская армия пыталась продвинуться вперед вблизи Спирного, Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки.

Оккупанты хотели продвинуться вперед вблизи нескольких населенных пунктов на Северском направлении: смотрите на карте

ВСУ остановили 6 попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты, при поддержке авиации, прикладывали в районе Часового Яра.

Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

Захватчики вчера продолжали активно действовать. В общем, российские войска 29 раз проводили атаки на позиции наших защитников в районах Северного и Нью-Йорка. Враг наносил авиаудары КАБами.украинские военные отбили 26 штурмов и атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Карловка, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Силы обороны остановили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.армия противника осуществила 3 штурма наших позиций у Константиновки и Новодаровки.состоялось 7 боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки. Кроме того, захватчики выпустили около сотни неуправляемых авиационных ракет в направлениях Гуляйполя, Лобкового, Ровнополя, Каменского и Пятихаток.оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на левом берегу Днепра. Известно, что 5 атак россиян успеха не имели.оперативная обстановка без особых изменений. Там не обнаружено признаков формирования наступательных группировок противника.