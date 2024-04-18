Россия возобновила наступление на Купянском направлении: карта боевых действий за 18 апреля

Российская армия уже 785 день пытается давить на линию фронта в Украине. Так, оккупанты после перерыва возобновили свои штурмовые действия на Купянском направлении.

В общем, в течение минувших суток произошло 87 боевых столкновений. Враг нанес 4 ракетных и 57 авиационных удара, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Наврагнаши позиции в районе населенного пункта Новосергиевка Харьковской области.

Враг атаковал возле Новосергиевки: смотрите на карте

НаСилы обороныв районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

Россияне штурмовали позиции ВСУ возле Тернов: смотрите на карте

Нанаши воиныв районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Роздоловка, Часов Яр, Новый, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Россия хотела улучшить тактическое положение возле Часового Яра: смотрите на карте

Нанаши защитникив районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское и Новоукраинка Донецкой области.

Возле Семеновки были бои: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Победа, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации,наших войск.

Враг продолжает штурмовать район Красногоровки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Наоккупанты, при поддержке авиации,наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

Силы обороны отбили штурмы оккупантов возле Старомайорского: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу

Навраг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, российские захватчики совершили 3на позиции наших войск. В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 складу боеприпасов и 1 другому важному объекту противника.