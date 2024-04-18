Россия возобновила наступление на Купянском направлении: карта боевых действий за 18 апреля
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия уже 785 день пытается давить на линию фронта в Украине. Так, оккупанты после перерыва возобновили свои штурмовые действия на Купянском направлении.
В общем, в течение минувших суток произошло 87 боевых столкновений. Враг нанес 4 ракетных и 57 авиационных удара, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
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Какая ситуация на Востоке УкраиныНа Купянском направлении враг 4 раза атаковал наши позиции в районе населенного пункта Новосергиевка Харьковской области.
Враг атаковал возле Новосергиевки: смотрите на картеНа Лиманском направлении Силы обороны отбили 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.
Россияне штурмовали позиции ВСУ возле Тернов: смотрите на картеНа Бахмутском направлении наши воины отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Роздоловка, Часов Яр, Новый, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.
Россия хотела улучшить тактическое положение возле Часового Яра: смотрите на картеНа Авдеевском направлении наши защитники отбили 19 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское и Новоукраинка Донецкой области.
Возле Семеновки были бои: смотрите на картеНа Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Победа, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.
Враг продолжает штурмовать район Красногоровки: смотрите на карте
Что происходит на ЮгеНа Ореховском направлении оккупанты, при поддержке авиации, 5 раз атаковали позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.
Силы обороны отбили штурмы оккупантов возле Старомайорского: смотрите на картеНа Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, российские захватчики совершили 3 безуспешные атаки на позиции наших войск. В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Как изменился фронт на других направленияхНа Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.
Какие потери нанесли Силы обороны врагу
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 складу боеприпасов и 1 другому важному объекту противника.