Горячее всего снова на Покровском и Новопавловском направлениях: карта боевых действий 19 мая

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. За прошедшие сутки, 18 мая, на фронте зафиксировано 175 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по территории Украины 78 авиационных ударов, сбросив 124 КАБа.

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Ситуация на линии соприкосновения

Вчера россияне совершили 5 134 обстрела украинских позиций и населенных пунктов, из них 116 – из РСЗО, а также привлекли для поражения 2 904 дроны-камикадзе.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 артиллерийское средство, 2 пункта управления и еще 1 "важную цель противника".

На Харьковском направлении враг 6 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Строевки. Что происходит вблизи Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 2 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Копанки, Редкодуб, Грековка, Липовое, Торское и в направлении Карповки, Ольговки, Зеленой Долины и Григорьевки. Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник атаковал 6 раз.

На Краматорском направлении зафиксировано 9 боестолкновений вблизи Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Ступочек. Что происходит вблизи Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Петровки, Щербиновки, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Котляровка, Новосергиевка, Удачное, Троицкое, Алексеевка, Андреевка, Котлино и в направлениях Зари, Шевченко Первого, Муравки, Попового Яра. Россияне давят на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции в районах Константинополя, Багатира, Шевченко, Свободного Поля, Ровнополя. Какова ситуация на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении защитники отбили 2 вражеских штурма вблизи Лукьяновского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения 1 раз пытались продвинуться вперед, атаку отбито.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 18 боестолкновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 35 управляемых бомб, совершил 236 артиллерийских обстрелов.