ВСУ расширяют плацдарм на Херсонском направлении: карта боевых действий за 2 января

Украинские военные уже 678 дней борются против полномасштабной российской агрессии, выгоняя врага с территории нашего государства. Нашим военным удается расширять плацдарм на Херсонском направлении.

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения ВСУ с российскими захватчиками. Всего враг нанес 1 ракетный и 113 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Наукраинские защитникивозле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Силы обороны отразили атаку врага у Синьковки: смотрите на карте

Наоккупанты наступательных или штурмовых действий не вели. Нанаши воиныпротивника в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Россияне атаковали наши позиции в районе Клещиевки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 4 атаки врага вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

ВСУ отразили атаки врага возле Авдеевки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Надаоккупанты наступательных или штурмовых действий не вели.НаСилы обороныпротивника неподалеку от Работино Запорожской области.

Враг атаковал наши позиции у Работиного: смотрите на карте

Как изменился фронт по другим направлениям

Какие потери в технике нанесли Силы обороны врагу

Наукраинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 19 безуспешных штурмовых действий. В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.НаОперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских систем, 3 средства противовоздушной обороны и пункта управления противника.