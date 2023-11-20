ВСУ продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра: карта боевых действий 20 ноября

Украинские защитники уже 635 сутки освобождают территорию нашего государства от захватчиков и наносят врагу безумные потери. Так, Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Херсонской области.

В то же время враг не прекращает штурмовать позиции украинских военных, пытаясь захватить новые населенные пункты. В частности, за прошедшие сутки произошло 46 боевых столкновений, враг нанес 1 ракетный и 17 авиационных ударов, а также совершил 94 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Навраг вел штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силы обороны

Враг пытался штурмовать Синьковку: смотрите на карте

Напротивник наступательных или штурмовых действий не вел.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где наши защитники отразили 11 атак.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Россияне атаковали возле Клещеевки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области, где Силы обороны отразили 12 атак.

Противник хочет окружить Авдеевку: смотрите на карте

Навраг вел безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области, где украинские воины

ВСУ отбили атаку возле Красногоровки: смотрите на карте

Назахватчики вели штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, успеха не имели.

Россияне наступали у Старомайорского: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери в технике имеют россияне

Напротивник наступательных или штурмовых действий не вел. В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. НаСилы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 склада боеприпасов противника.