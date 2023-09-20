Силы обороны сдержали наступление врага в двух направлениях: карта боевых действий 20 сентября

Силы обороны продолжают ведение обороны на Востоке и Юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За сутки произошло 24 боевых столкновения.

Враг нанес 9 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам. Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. О том, как изменилась ситуация на фронте в сутки – рассказали в Генштабе.

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Ситуация по всем направлениям фронта

направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно:

отразили атаки противника в районе Ягодного Донецкой области;

противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области и успеха не имел.

Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

– говорится в утренней сводке Генштаба.

Линия фронта вокруг Бахмута: карта

Удары ВСУ по позициям врага

направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки оккупанты предприняли 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.направлении атаки врага в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага.направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 1 удар по пункту управления, 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 3 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, 9 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов и станция РЭБ противника.