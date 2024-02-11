Силы обороны отбили более 90 атак агрессора: карта боевых действий на 11 февраля

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 718 сутки. Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Кроме того, атакуют на разных направлениях фронта.

За минувшие сутки произошло 98 боевых столкновений. Наши защитники отбили 92 атаки российских захватчиков. Карту боевых действий публикует 24 Канал.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

Силы обороны продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Наши военные истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ "Север"без существенных изменений.– враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления. Кроме того, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСГВ "Хортица"агрессор наступательных (штурмовых) действий не вел.– украинские воины отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны, юго-восточнее Выемки, Раздоловки Донецкой области. НаСилы обороны отбили 14 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

Что происходит на фронте: смотрите карту

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении наши воины продолжают сдерживать врага. Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Защитники стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Авдеевка и еще 10 атак в районах Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Силы обороны уничтожили пункты управления, артсредства, РЛС

украинские воины продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Там отбили 35 атак.– 2 атаки врага в районе Водяного Донецкой области.– 2 атаки западнее Вербового и Работино Запорожской области. В зоне ответственности ОСГВ "Одесса"Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки оккупанты осуществили 2 штурмовые действия, впрочем, успеха не имели.

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 2 артиллерийских средствах и 1 РЛС России.