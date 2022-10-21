ВСУ отбили атаку врага на Бахмут и Белогоровку: карта боевых действий по состоянию на 21 октября

Оккупанты не оставляют попыток вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытаются удержать захваченные районы. Силы обороны Украины дают отпор противнику, потому враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий наших защитников.

В Генштабе ВСУ отчитались, что за минувшие сутки, подразделения Сил обороны отбили 5 атак российских оккупантов. Наши защитники остановили оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области.

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ВСУ нанесли 5 авиаударов

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 5 ударов, в результате чего подтверждено:

поражение 3 опорных пунктов и районов сосредоточения вооружения и военной техники;

2 позиции зенитных ракетных комплексов противника.

Оккупанты наступали на Белогоровку: карта

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА врага.

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Воины ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, средство ПВО, мост и понтонную переправу противника.

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Россия обстреливает позиции украинских войск

Оккупанты продолжают обстреливать позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведут воздушную разведку. Только за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 30 обстрелов из РСЗО. Вражеские удары получили районы более 15 населенных пунктов.

Россия использовала крылатые и зенитные управляемые ракеты. Также враг запустил более 20 "шахидов".

В Генштабе ВСУ информируют, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

. В Генштабе ВСУ накануне сообщили, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет. Направление наступления может сместиться на Запад белорусско-украинской границы.

Карта боевых действий в Украине

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица, Красное и Хатное;

на Купянском и Лиманском направлениях – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Заречное, Новое, Первомайское Стельмаховка, Терны и Ямполевка;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Спорное, Иванград и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Семеновка.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы в районах Времовки, Угледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданиловки и Степной.

На Южнобужском направлении под огневое поражение попали районы до 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки оккупанты совершили более 20 вылетов БпЛА разных типов.

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