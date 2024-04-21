Оккупанты штурмуют больше всего на 3 направлениях, за сутки более 100 столкновений: карта фронта 21 апреля
21 апреля 2024, 08:26Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российская оккупационная армия уже 788 сутки осуществляет попытки прорвать линию обороны ВСУ. Враг усилил количество штурмов позиций украинцев на трех направлениях фронта.
За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. В общем, враг нанес 15 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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Какова ситуация на фронтеВолынское и Полесское направления. Оперативная ситуация на этом участке остается без существенных изменений.Северское и Слобожанское направления. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.Купянское направление. Оккупанты, при поддержке авиации, 2 раза атаковали позиции наших защитников в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской области.Лиманское направление. Захватчики 10 раз атаковали позиции наших защитников в районах населенного пункта Терны Донецкой области.Бахмутское направление. Украинские Силы обороны отбили 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Клищеевка, Ивановское, Новое Донецкой области.
Ситуация на поле боя на Бахмутском направлении: смотрите на картеАвдеевское направление. Наши защитники отбили 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердычи, Уманское, Яснобродовка, Невельское и Александрополь Донецкой области.
Линия фронта на Авдеевском направлении: смотрите на картеНовопавловское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Враг 25 раз пытался прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении: смотрите на картеОреховское направление. Оккупанты, при поддержке авиации, 4 раза атаковали позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.Херсонское направление. Противник не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток, оккупанты совершили 3 безуспешные атаки позиций наших войск.
Потери захватчиков
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.
- Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районах сосредоточения личного состава, 1 складу боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники противника.