Оккупанты штурмуют больше всего на 3 направлениях, за сутки более 100 столкновений: карта фронта 21 апреля

Российская оккупационная армия уже 788 сутки осуществляет попытки прорвать линию обороны ВСУ. Враг усилил количество штурмов позиций украинцев на трех направлениях фронта.

За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. В общем, враг нанес 15 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на фронте

Оперативная ситуация на этом участке остается без существенных изменений.Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.Оккупанты, при поддержке авиации, 2 раза атаковали позиции наших защитников в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской области.Захватчики 10 раз атаковали позиции наших защитников в районах населенного пункта Терны Донецкой области.Украинские Силы обороны отбили 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Клищеевка, Ивановское, Новое Донецкой области.

Ситуация на поле боя на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Наши защитники отбили 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердычи, Уманское, Яснобродовка, Невельское и Александрополь Донецкой области.

Линия фронта на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Враг 25 раз пытался прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Потери захватчиков

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районах сосредоточения личного состава, 1 складу боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Оккупанты, при поддержке авиации, 4 раза атаковали позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.Противник не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток, оккупанты совершили 3 безуспешные атаки позиций наших войск.