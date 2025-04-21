Несмотря на перемирие враг атаковал позиции ВСУ: карта боевых действий 21 апреля
- Россияне атаковали позиции ВСУ, несмотря на объявленное перемирие, в частности осуществили 1882 обстрела и привлекли 957 дронов-камикадзе.
- На разных направлениях фронта, включая Харьковский, Купянский, Лиманский и другие, украинские силы успешно останавливали атаки врага, нанося им значительные потери.
Украина уже 1153 дня противостоит российскому нашествию на наши земли. Россияне проводили на фронте атаки, несмотря на объявленное Кремлем 30-часовое "перемирие". ВСУ успешно защищали свои территории и останавливали оккупантов.
За прошедшие сутки на передовой зафиксировано 96 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Ситуация на фронте 21 апреля
Россияне нанесли по украинским населенным пунктам 1882 обстрела, в частности 33 – из реактивных систем залпового огня. Также для поражения было привлечено 957 дронов-камикадзе.
На Харьковском направлении противник оккупанты пытались прорвать оборонительные рубежи ВСУ вблизи населенного пункта Красное Первое.
На Купянском направлении состоялась атака захватчиков в районе Голубовки.
На Лиманском направлении враг совершил 12 атак. Противник пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Надежда, Мирное, Грековка, Екатериновка, Новое и Ямполовка.
Лиманское направление по состоянию на сейчас: карта
На Северском направлении россияне трижды пытались пройти вперед в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении оккупанты провели пять атак возле Часового Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении произошло 10 вражеских атак вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки.
Ситуация на Торецком направлении: карта фронта
На Покровском направлении украинские защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора вблизи Сухой Балки, Миролюбовки, Елизаветовки, Лисовки, Котлиного, Удачного, Новоалександровки, Успеновки, Преображенки, Андреевки и Разлива.
Боевые действия на Покровском направлении: показываем на карте
На Новопавловском направлении оккупанты совершили пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Одрадного.
На Ореховском направлении российская армия четыре раза надвигалась на позиции ВСУ в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.
У Курской области за прошедшие сутки враг совершил 184 обстрела, 17 из которых - из РСЗО. Защитники остановили 16 штурмовых действий россиян.
Украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны вели зеркальные атаки на действия врага и поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство врага. Потери российских захватчиков составили 670 человек.