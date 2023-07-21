Успешное наступление ВСУ сразу по 3 направлениям: карта боевых действий на 21 июля
Источник:Генштаб ВСУ
В Украине 513 сутки полномасштабной войны. Российские террористы сосредотачивают главные усилия на 5 направлениях. Украинские защитники и защитницы наступают на Юге.
Оккупанты сосредоточивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 32 боевых столкновения.
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Наступление ВСУ и безуспешные попытки оккупантов
Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что наши воины на направлениях Новоданиловка – Вербовое, Новоданиловка – Роботино, Новодаровка – Приютное достигли успеха и закрепляются на достигнутых рубежах.
Украинские защитники наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.На Северском и Слобожанском – оккупанты сохраняют военное присутствие. Нанесли авиационные удары в районах Семеновки, Новгород-Северского Черниговской области, Грабовского Сумской области и Сум. Совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. В частности, это Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Басовка, Волфино Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Одноробовка, Старица, Волчанск и Бударки Харьковской области.На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника юго-западнее Масютовки Харьковской области. Враг обстрелял из минометов и артиллерии Двуречную, Западную, Фиголовку, Каменку, Красное Первое, Купянск, Кучеровку, Моначиновку и Тополи Харьковской области.На Лиманском – российские военные обстреляли из артиллерии населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Кисловка и Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки на юго-западной окраине Клещиевки. Оккупанты обстреляли из артиллерии более 10 населенных пунктов. Среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Часов Яр и Александро-Шультино Донецкой области.
Что происходит на фронте: смотрите картуНа Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, Силы обороны успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес авиационные удары в районах Северного и города Авдеевка. В то же время, произвел артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.На Марьинском – наши воины сдерживают наступление российских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Агрессор нанес авиационных ударов возле Александрополя и Новомихайловки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Марьинка, Желанное Первое, Победа и Георгиевка Донецкой области.На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы, Угледара, Сторожевого, Макаровки, Благодатного. Кроме того, обстрелял Большую Новоселку, Угледар, Водяное, Благодатное и Отрадное Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском – российские захватчики сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты предприняли попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области, впрочем, успеха не имели.
Враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Егоровки, Пятихаток Запорожской области и Казацкого Херсонской области. Из артиллерии обстрелял более 30 населенных пунктов. Среди них Новоданиловка, Малиновка, Гуляйполе, Лобковое, Зализничное, Белогорье, Запорожской области; Понятовка, Тягинка, Красный Маяк, Антоновка, Зимовщик Херсонской области и Херсон.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Кстати говоря Только за сутки ВСУ "минуснули" около 700 оккупантов: свежие потери врага
Силы обороны уничтожают врага
За прошедшие сутки наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Также украинские защитники уничтожили 1 разведывательную БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще 4 важных объекта агрессора.