Успешное наступление ВСУ сразу по 3 направлениям: карта боевых действий на 21 июля

В Украине 513 сутки полномасштабной войны. Российские террористы сосредотачивают главные усилия на 5 направлениях. Украинские защитники и защитницы наступают на Юге.

Оккупанты сосредоточивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 32 боевых столкновения.

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Наступление ВСУ и безуспешные попытки оккупантов

Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что наши воины на направлениях Новоданиловка – Вербовое, Новоданиловка – Роботино, Новодаровка – Приютное достигли успеха и закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские защитники наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

оперативная обстановка без значительных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.– оккупанты сохраняют военное присутствие. Нанесли авиационные удары в районах Семеновки, Новгород-Северского Черниговской области, Грабовского Сумской области и Сум. Совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. В частности, это Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Басовка, Волфино Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Одноробовка, Старица, Волчанск и Бударки Харьковской области.украинские воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника юго-западнее Масютовки Харьковской области. Враг обстрелял из минометов и артиллерии Двуречную, Западную, Фиголовку, Каменку, Красное Первое, Купянск, Кучеровку, Моначиновку и Тополи Харьковской области.– российские военные обстреляли из артиллерии населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Кисловка и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки на юго-западной окраине Клещиевки. Оккупанты обстреляли из артиллерии более 10 населенных пунктов. Среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Часов Яр и Александро-Шультино Донецкой области.

Что происходит на фронте: смотрите карту

, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, Силы обороны успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес авиационные удары в районах Северного и города Авдеевка. В то же время, произвел артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.– наши воины сдерживают наступление российских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Агрессор нанес авиационных ударов возле Александрополя и Новомихайловки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Марьинка, Желанное Первое, Победа и Георгиевка Донецкой области.враг нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы, Угледара, Сторожевого, Макаровки, Благодатного. Кроме того, обстрелял Большую Новоселку, Угледар, Водяное, Благодатное и Отрадное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском – российские захватчики сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты предприняли попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области, впрочем, успеха не имели.

Враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Егоровки, Пятихаток Запорожской области и Казацкого Херсонской области. Из артиллерии обстрелял более 30 населенных пунктов. Среди них Новоданиловка, Малиновка, Гуляйполе, Лобковое, Зализничное, Белогорье, Запорожской области; Понятовка, Тягинка, Красный Маяк, Антоновка, Зимовщик Херсонской области и Херсон.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Кстати говоря Только за сутки ВСУ "минуснули" около 700 оккупантов: свежие потери врага

Силы обороны уничтожают врага

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Также украинские защитники уничтожили 1 разведывательную БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще 4 важных объекта агрессора.