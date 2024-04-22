Оккупанты давят на Новопавловском направлении: карта боевых действий 22 апреля

Захватчики не оставляют попыток наступать и прорвать оборону ВСУ. Однако наши защитники дают отпор оккупационным войскам, нанося им немалые потери.

За прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какая ситуация на фронте

Оперативная ситуация на этом участке остается без существенных изменений.Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Купянское направление. На этом участке фронта враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.ВСУ отбили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Богдановка Донецкой области.

Линия фронта на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Украинские защитники отбили 16 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Бердычи, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

Ситуация на поле боя на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Оккупанты 23 раза пытались прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Потери врага

Противник 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра и совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.