Оккупанты давят на Новопавловском направлении: карта боевых действий 22 апреля
Источник:Генштаб ВСУ
Захватчики не оставляют попыток наступать и прорвать оборону ВСУ. Однако наши защитники дают отпор оккупационным войскам, нанося им немалые потери.
За прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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Какая ситуация на фронтеВолынское и Полесское направления. Оперативная ситуация на этом участке остается без существенных изменений.Северское и Слобожанское направления. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
Купянское направление. На этом участке фронта враг наступательных (штурмовых) действий не вел.Лиманское направление. Враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.Бахмутское направление. ВСУ отбили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Богдановка Донецкой области.
Линия фронта на Бахмутском направлении: смотрите на картеАвдеевское направление. Украинские защитники отбили 16 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Бердычи, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.
Ситуация на поле боя на Авдеевском направлении: смотрите на картеНовопавловское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.
Оккупанты 23 раза пытались прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении: смотрите на картеОреховское направление. Противник 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.Херсонское направление. Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра и совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.
Потери врага
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
- Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления БпЛА противника.