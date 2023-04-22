В эпицентре боевых действий – Бахмут, оккупанты могли захватить "дорогу жизни": карта фронта

Россияне продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, где Силы обороны отразили 53 атаки противника. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал данные о ситуации на фронте по состоянию на утро 22 апреля. 24 Канал анализирует карту боевых действий.

Смотрите также Еще почти 700 уничтоженных оккупантов и десятки техники: потери врага на 22 апреля

Что происходит у Бахмута

Оккупанты продолжали наступать в Бахмуте и его окрестностях. Российские войска не оцепили город.

По данным ISW, геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к западу от Дубово-Васильевки. Силы группы "Вагнера", вероятно, захватили железнодорожную станцию Бахмут-2 в центре города, продвинулись к Западу от железнодорожного пути вблизи станции и к Югу от станции.

Российские пропагандисты заявили, что оккупанты продвинулись в Северном и Южном Бахмуте, а также якобы продвинулись к Хромовому на Западе от Бахмута и захватили позицииОдин из российских "военкоров" утверждал, что российские войска захватили несколькосотметровый участок шоссе в неопределенном месте, но большинство российских военных блоггеров пишут, что россияне физически не отрезали шоссе. Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин также возразил, что его боевики оцепили Бахмут.! Несмотря на то, что оккупанты говорят, что контролируют около 80% города – это не соответствует действительности. В Генштабе отмечают, что этот процент значительно меньше, а ВСУ продолжают держать оборону Бахмута, продолжаются тяжелые бои.

Линия наступления вблизи Бахмута: показываем на карте

Наступление на Авдеевку продолжается

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области и ряд других. На Марьинском направлении за прошедшие сутки отражены атаки противника в районе Марьинки. На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара.

Наступательные действия врага возле Угледара: карта

Оборонительные действия и относительная тишина

На Купянском направлении противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, провел штурмовые действия недалеко от населенного пункта Лиман Первый, успеха не имел. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает вести оборонные действия. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.