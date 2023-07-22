Россияне наступают под Лиманом, горячие бои возле Бахмута: карта боевых действий за 22 июля

Российские военные активно наступают на Лимано-Купянском направлении, однако наши защитники сдерживают оккупантов. Кроме того, украинские военные ведут наступление на Юге и закрепляются на достигнутых рубежах.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

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Оккупанты мощно наступают на Лиманском направлении

наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометним обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Купянск, Новоосиново и Синьковка Харьковской области.противник вел безуспешные наступательные действия в районах Надежды, Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса и Дибровы Донецкой области. Враг нанес авиаудары в районах Серебрянского леса, Спорного и Дибровы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Невское и Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка – Донецкой области.

Где оккупанты наступают на Лиманском направлении: карта боев

под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отразили вражеские атаки в районе Григоровки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

ВСУ отразили атаки оккупантов в районе Григоровки: карта боев

наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиаудары в районе Авдеевки. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

ВСУ отразили атаки оккупантов в районе Первомайского: карта боев

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов.

Оккупанты наступают в районе Марьинки: карта боев

противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новомихайловки и Благодатного Донецкой области. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

Оккупанты наступают в районе Новомихайловки и Благодатного: карта боев

противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиаудар в районе Казацкого Херсонской области. Враг совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.оперативная обстановка без значительных изменений.

противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.