Враг пытается прорвать оборону на нескольких направлениях: карта боевых действий 22 марта
22 марта 2024, 10:29Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Враг не оставляет попыток наступать и прорвать оборону Вооруженных Сил Украины. Однако украинские защитники дают отпор российским оккупантам, нанося им немалые потери.
Всего в течение суток произошло 74 боевых столкновения. Враг пытался наступать на 6 направлениях.
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Где продолжаются ожесточенные боиКупянское направление: оккупанты при поддержке авиации дважды пытались штурмовать позиции Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
Оккупанты давят в районе Синьковки: смотрите на картеЛиманское направление: ВСУ отбили 11 атак врага вблизи Белогоровки Луганской области и 4 населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты также пытались прорвать оборону, используя поддержку авиации.
Ожесточенные бои на Лиманском направлении: смотрите на карте
Бахмутское направление: российские захватчики 15 раз пытались атаковать в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области, однако успеха не достигли.
Какая ситуация возле Бахмута: смотрите на картеАвдеевское направление: Силы обороны отбили 5 вражеских атак вблизи Бердычей, Семеновки, Тоненького и Первомайского Донецкой области.
Бои на Авдеевском направлении: смотрите на карте
Новопавловское направление: на этом участке продолжаются ожесточенные бои. Враг 25 раз в течение суток пытался прорвать оборону вблизи Красногоровки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного.
Больше всего атак – на Новопавловском направлении: смотрите на карте
Какая ситуация на ЮгеОреховское направление: оккупанты при поддержке авиации 8 раз пытались прорвать позиции Сил обороны. Ожесточенные бои шли возле Старомайорского и Работино.
Оккупанты пытаются прорвать оборону возле Работино: смотрите на карте
Херсонское направление: враг наступательных или штурмовых действий в течение суток не вел.