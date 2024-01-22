Россияне постоянно атакуют на Лиманском и Авдеевском направлениях: карта боев 22 января

Украинские военные уже 698 сутки героически обороняют наше государство от русской армии. В настоящее время враг совершает мощные атаки на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Кроме того, за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений на фронте. Всего враг нанес 4 ракетных и 102 авиационных удара, совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Нанаши защитникиврага возле Синьковки Харьковской области.

Россияне атаковали в направлении Синьковки: смотрите на карте

Наукраинские воиныоккупантов вблизи Тернов, Ямполевки Донецкой областинедалеко от Белогоровки Луганской области.

Силы обороны отразили атаки возле Белогоровки: смотрите на карте

НаСилы обороны отразили 7 атак противника восточнее Григоровки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

Возле Богдановки ВСУ отразили наступление врага: смотрите на карте

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 5 атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Враг пытается оцепить Авдеевку: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где

Противник вел наступление возле Новомихайловки: смотрите на карте

Что изменилось на Юге

Напротивник наступательных или штурмовых действий не вел.Нанаши защитникиврага западнее Вербового и Работиного Запорожской области.

ВСУ отразили атаки врага возле Вербового: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери в технике нанесли врагу Силы обороны

НаСилы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противникпозиций украинских войск. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 артиллерийским средствам и 1 средству ПВО противника.