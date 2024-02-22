Враг активно атакует на Авдеевском и Марьинском направлениях: карта боевых действий 22 февраля

Украинские защитники уже 729 сутки героически борются против российских оккупантов, освобождая территорию нашего государства. В то же время враг не прекращает штурмы позиций Сил обороны и активно атакует на Марьинском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки всего произошло 64 боевых столкновения. В целом враг нанес 4 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на Востоке Украины

Навраг совершилв районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

Враг атаковал возле Синьковки: смотрите на карте

Напротивникнаши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Выемка, что в Донецкой области.

Россияне штурмовали позиции возле Тернов: смотрите на карте

НаСилы обороныроссийских оккупантов в районах населенных пунктов Клещеевка и Майорск Донецкой области.

Силы обороны отбили атаки возле Клещеевки: смотрите на карте

Нанаши защитникиврага в районах населенных пунктов Степовое, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.

ВСУ отбили атаки россиян возле Ласточкино: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где врагпытался прорвать оборону наших войск.

Украина сдерживает врага возле Георгиевки: смотрите на карте

Нанаши защитникипротивника южнее Золотой Нивы, что в Донецкой области.

Враг атаковал южнее Золотой Нивы: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Наукраинские воиныпротивника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.

Украинские военные отбили атаки возле Вербового: смотрите на карте

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов российских оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Так, за прошедшие сутки, противник совершил 4 попытки штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитных ракетных комплексах противника. Также, силами и средствами Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожено истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складах горюче-смазочных материалов, 3 пунктах управления, 8 артиллерийских средствах и 1 радиолокационной станции противника.