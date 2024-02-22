Враг активно атакует на Авдеевском и Марьинском направлениях: карта боевых действий 22 февраля
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники уже 729 сутки героически борются против российских оккупантов, освобождая территорию нашего государства. В то же время враг не прекращает штурмы позиций Сил обороны и активно атакует на Марьинском и Авдеевском направлениях.
За прошедшие сутки всего произошло 64 боевых столкновения. В целом враг нанес 4 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Смотрите также Ночной удар ракетой и "Шахедами": сколько вражеских целей сбила ПВО
Какова ситуация на Востоке УкраиныНа Купянском направлении враг совершил 3 попытки наступления в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.
Враг атаковал возле Синьковки: смотрите на картеНа Лиманском направлении противник 6 раз атаковал наши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Выемка, что в Донецкой области.
Россияне штурмовали позиции возле Тернов: смотрите на картеНа Бахмутском направлении Силы обороны отбили 2 атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Клещеевка и Майорск Донецкой области.
Силы обороны отбили атаки возле Клещеевки: смотрите на картеНа Авдеевском направлении наши защитники отбили 19 атак врага в районах населенных пунктов Степовое, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.
ВСУ отбили атаки россиян возле Ласточкино: смотрите на картеНа Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Украина сдерживает врага возле Георгиевки: смотрите на картеНа Новопавловском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы, что в Донецкой области.
Враг атаковал южнее Золотой Нивы: смотрите на карте
Что происходит на ЮгеНа Запорожском направлении украинские воины отбили 8 атак противника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.
Украинские военные отбили атаки возле Вербового: смотрите на карте
На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов российских оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.
Так, за прошедшие сутки, противник совершил 4 попытки штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Как изменился фронт на других направленияхНа Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике
За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитных ракетных комплексах противника. Также, силами и средствами Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожено истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательных БПЛА.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складах горюче-смазочных материалов, 3 пунктах управления, 8 артиллерийских средствах и 1 радиолокационной станции противника.