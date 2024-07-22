На Покровском направлении горячо, ВСУ отбили более 110 атак: карта боевых действий за 22 июля
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные уже 880 дней защищают наше государство от врага, изгоняя его с оккупированных территорий. Россияне, в свою очередь, пытаются давить на позиции ВСУ, в частности на Покровском направлении.
За прошедшие сутки зафиксировано 117 боевых столкновений. В общем, российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных, 72 авиационных удара и 1542 ударов дронами-камикадзе, совершил 4621 обстрел позиций наших войск, 135 из них – из РСЗО.
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Какова ситуация на Востоке УкраиныНа Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в целом произошло 12 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.
Враг пытался атаковать возле Глубокого: смотрите на картеНа Купянском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия у Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в направлении Глушковки.
ВСУ отбили штурмы у Синьковки: смотрите на картеНа Лиманском направлении наши войска отбили 11 атак оккупантов неподалеку от Макеевки, Невского и Тернов.
Россияне пытались продвинуться возле Макеевки: смотрите на картеНа Северском направлении Силы обороны отразили девять штурмовых действий, вблизи Верхнекаменского и Выемки.
Силы обороны отбили атаку возле Выемки: смотрите на картеНа Краматорском направлении
ВСУ держат оборону возле Часового Яра: смотрите на картеНа Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил восемь атак недалеко от населенных пунктов Северное, Железное и Торецк.
Россия атаковала возле Торецка: смотрите на картеНа Покровском направлении наши защитники отбили 39 наступательных и штурмовых действий. Противник концентрировал усилия в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Прогресса, Калинового и Уманского Донецкой области.
Украинские военные отбили атаки возле Воздвиженки: смотрите на картеНа Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Парасковиевка. Здесь войска России семь раз пытались прорвать оборону наших войск.
Российская армия атаковала возле Красногоровки: смотрите на карте
Что происходит на ЮгеНа Времовском направлении агрессор совершил один неудачный штурм наших позиций. При этом враг чрезвычайно активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию на этом участке фронта, ударил по районам населенных пунктов Угледар, Екатериновка, Урожайное, Старомайорское. Константиновка, Разлив, Нескучное, Времевка. На Ореховском направлении оккупанты три раза безуспешно штурмовали наши позиции вблизи Работино и Новоданиловки.
Враг штурмовал позиции возле Работино: смотрите на картеНа Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три неудачных штурма агрессора отбили украинские воины.