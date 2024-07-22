На Покровском направлении горячо, ВСУ отбили более 110 атак: карта боевых действий за 22 июля

Украинские военные уже 880 дней защищают наше государство от врага, изгоняя его с оккупированных территорий. Россияне, в свою очередь, пытаются давить на позиции ВСУ, в частности на Покровском направлении.

За прошедшие сутки зафиксировано 117 боевых столкновений. В общем, российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных, 72 авиационных удара и 1542 ударов дронами-камикадзе, совершил 4621 обстрел позиций наших войск, 135 из них – из РСЗО.

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Какова ситуация на Востоке Украины

Навраг продолжал активные действия, в целом произошло. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

Враг пытался атаковать возле Глубокого: смотрите на карте

Напротивникнаших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия у Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в направлении Глушковки.

ВСУ отбили штурмы у Синьковки: смотрите на карте

Нанаши войсканеподалеку от Макеевки, Невского и Тернов.

Россияне пытались продвинуться возле Макеевки: смотрите на карте

НаСилы обороны отразили, вблизи Верхнекаменского и Выемки.

Силы обороны отбили атаку возле Выемки: смотрите на карте

На

наши воиныпрорвать нашу оборону, в частности, в районах Часового Яра, где состоялась более половины из этих боестолкновений, и Андреевки Донецкой области.

ВСУ держат оборону возле Часового Яра: смотрите на карте

На, при поддержке авиации, врагнедалеко от населенных пунктов Северное, Железное и Торецк.

Россия атаковала возле Торецка: смотрите на карте

Нанаши защитники. Противник концентрировал усилия в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Прогресса, Калинового и Уманского Донецкой области.

Украинские военные отбили атаки возле Воздвиженки: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Парасковиевка. Здесь войска Россиинаших войск.

Российская армия атаковала возле Красногоровки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Наагрессор совершилнаших позиций. При этом враг чрезвычайно активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию на этом участке фронта, ударил по районам населенных пунктов Угледар, Екатериновка, Урожайное, Старомайорское. Константиновка, Разлив, Нескучное, Времевка. Наоккупантынаши позиции вблизи Работино и Новоданиловки.

Враг штурмовал позиции возле Работино: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Напротивник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.агрессора отбили украинские воины.Наоперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. На границе спротивник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории России, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.