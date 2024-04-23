Враг давит на 6 направлениях, продолжаются ожесточенные бои: карта боевых действий 23 апреля

Российские захватчики не оставляют попыток атаковать позиции ВСУ и прорвать оборону. Однако украинские защитники продолжают давать достойный отпор оккупантам, нанося им немалые потери.

Не прекращает враг и постоянных обстрелов. Так, в течение суток было зафиксировано 6 ракетных и 77 авиационных ударов, а также около 100 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и различных населенных пунктах.

К теме Враг прорвался к Очеретино и штурмует Красногоровку: как изменилась линия фронта за неделю

На Востоке враг усиливает атаки

: враг наступательных (штурмовых) действий не вел.: враг провел 19 атак в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Надежда, Новоегоровка на Луганщине и Терны и Торское Донецкой области.

Бои на Лиманском направлении: смотрите на карте

: украинские защитники отбили 16 атак в районах населенных пунктов Золотаревка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

Враг давит на Часов Яр: смотрите на карте

: ВСУ отбили 18 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Керамик, Бердычи, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

Оккупанты не оставляют атак на Авдеевском направлении: смотрите на карте

: Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Никольское, Урожайное Донецкой области, где враг более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Враг давит на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Бои на Юге

На Севере ситуация без изменений

: враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино в Запорожье.: враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток противник совершил 7 безуспешных атак позиций наших войск.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. На

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.