Враг давит на 6 направлениях, продолжаются ожесточенные бои: карта боевых действий 23 апреля
23 апреля 2024, 08:30Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики не оставляют попыток атаковать позиции ВСУ и прорвать оборону. Однако украинские защитники продолжают давать достойный отпор оккупантам, нанося им немалые потери.
Не прекращает враг и постоянных обстрелов. Так, в течение суток было зафиксировано 6 ракетных и 77 авиационных ударов, а также около 100 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и различных населенных пунктах.
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На Востоке враг усиливает атакиКупянское направление: враг наступательных (штурмовых) действий не вел.Лиманское направление: враг провел 19 атак в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Надежда, Новоегоровка на Луганщине и Терны и Торское Донецкой области.
Бои на Лиманском направлении: смотрите на картеБахмутское направление: украинские защитники отбили 16 атак в районах населенных пунктов Золотаревка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.
Враг давит на Часов Яр: смотрите на картеАвдеевское направление: ВСУ отбили 18 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Керамик, Бердычи, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.
Оккупанты не оставляют атак на Авдеевском направлении: смотрите на картеНовопавловское направление: Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Никольское, Урожайное Донецкой области, где враг более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Враг давит на Новопавловском направлении: смотрите на карте