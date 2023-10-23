Штурмы россиян на Востоке и наступление ВСУ на Юге: карта боевых действий за 23 октября

Украинские военные уже 607 сутки освобождают территорию нашего государства от россиян и контратакуют на Юге. В то же время, российская армия пыталась штурмовать позиции защитников на Востоке Украины.

Так, за последние сутки произошло более 90 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 10 ракетных и 63 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Интересно Уничтожены 14 БпЛа и ракета: в Воздушных силах уточнили результативность ВСУ во время ночной атаки

Что происходит на Востоке Украины

Наукраинские военные отразили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области.

ВСУ отбили атаки возле Синьковки: смотрите на карте

НаСилы обороны отразили около 10 атак врага в районах Надии и Серебрянского лесничества Луганской области.

Силы обороны отразили атаку россиян у Надии: смотрите на карту

На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Ивановское, Андреевка, Дружба Донецкой области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

ВСУ ведут успешные действия и отбивают атаки врага под Бахмутом: смотрите на карту

На Авдеевском направлении враг пытался оцепить Авдеевку, но украинские защитники стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опросного, Невельского Донецкой области, где Силы обороны отразили более 20 атак врага.

Силы обороны отразили штурм россиян возле Авдеевки: смотрите на карту

Навраг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили 24 атаки врага.

ВСУ отразились от российской армии возле Марьинки: смотрите на карту

Какая ситуация на Юге

Что происходит по другим направлениям

Как работали ВСУ по врагу

Нанаши защитники отразили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы Донецкой области и Вербового, Работиного Запорожской области. В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. НаСилы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.Нанаправлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В то же время подразделениями ракетных войск уничтожены 4 артиллерийских средства противника.