Враг активно атакует ВСУ на трех направлениях: карта фронта 23 марта

Продолжаются 1124-е сутки войны России против Украины. На передовой происходят ожесточенные бои с российскими оккупантами, ВСУ сдерживают их натиск оккупантов и нанося врагу потери. За прошедшие сутки зафиксировано 147 боестолкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 89 авиаударов, сбросив 122 КАБ, а также осуществлял обстрелы из артиллерии.

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Какова ситуация на фронте 23 марта

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону ВСУ в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло четыре вражеские атаки. Защитники отражали штурмовые действия россиян у Загрызово и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении враг совершил 21 атаку. Россияне пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах населенных пунктов Надежда, Диброва, Колодези, Ямполовка, Торское и в направлениях Нового и Новомихайловки.

Ситуация на Лиманском направлении: показываем на карте

На Северском направлении враг трижды пытался идти вперед в районах Белогоровки и Спирного.

На Краматорском направлении оккупанты один раз безуспешно атаковали неподалеку Андреевки.

На Торецком направлении состоялись 22 атаки неподалеку населенных пунктов Крымское, Дилиевка, Дружба, Торецк и в направлении Щербиновки.

Бои на Торецком направлении: смотрите карту

На Покровском направлении ВСУ остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах Пантелеймоновки, Калинового, Водяного Второго, Елизаветовки, Новоукраинки, Зеленого Поля, Лисовки, Удачного, Котлиного, Успеновки, Котляровки, Андреевки, Новоандреевки и в направлении Покровска.

Ситуация на фронте на Покровском направлении: карта

На Новопавловском направлении в течение суток россияне совершили 17 атак в районах Константинополя и Разлива.

На Ореховском направлении войска России дважды продвигались на позиции наших защитников в направлениях Щербаков и Новоданиловки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях оккупанты активных наступательных действий не проводили.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Враг нанес 19 авиаударов, сбросив 28 КАБ, а также совершил 357 обстрелов, 11 из которых - из РСЗО. Украинские защитники остановили 25 штурмовых действий россиян.

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 1470 российских оккупантов и обезвредили 9 танков, 27 боевых бронированных машин, 104 артиллерийские системы, шесть РСЗО, пять средств ПВО, 157 БпЛА оперативно-тактического уровня, 185 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.