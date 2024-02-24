Враг пытался продавить оборону на Марьинском направлении: карта боевых действий 24 февраля

Прошло ровно два года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Украинские военные продолжают отражать атаки противника по всей линии фронта. Несмотря на это, россияне все еще продолжают наступать на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения. В целом враг нанес 10 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Волынское и Полесское направления. Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Противник укрепляет границу в Белгородской области, в частности наращивают плотность минно-взрывных заграждений.

Купянское направление. ОСГВ "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта враг совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших защитников в районе Синьковки Харьковской области.

Лиманское направление. Украинские войска отбили 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны, что в Донецкой области.

Бахмутское направление. Вооруженные Силы отбили 9 атак противника в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области.

Авдеевское направление. ОСГВ "Таврия" информирует, что на этом участке фронта наши защитники отбили 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.

Линия фронта на Авдеевском направлении: смотрите карту

Марьинское направление. Украинские защитники продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 44 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Оккупанты интенсивно пытались штурмовать позиции ВСУ на Марьинском направлении: смотрите карту

Новопавловское направление. На этом участке враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Запорожское направление. ВСУ отбили 8 атак противника возле Роботино.

ВСУ отбили атаки врага на Запорожском направлении: смотрите на карте

Херсонское направление. ОСГВ "Одесса" отмечает, что украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупантов. Неся потери, враг не оставляет попыток вытеснить наши подразделения. Так, течение минувших суток противник совершил 8 безуспешных штурмов на левобережье Днепра.

Украинские воины продолжают наносить врагу потери