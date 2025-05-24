Россияне штурмуют Покровское направление и обстреливают Курщину: карта боевых действий 24 мая

Российское вторжение в Украину продолжается. Враг пытается прорвать оборону, но украинские защитники наносят отпор оккупантам.

На Купянском направлении произошло пять российских атак. Украинские Силы обороны остановили штурмовые действия врага в районах Колесниковки, Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 16 раз и пытались вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина, Торское, Грековка, Ямполовка и в сторону Григорьевки и Белогоровки. Россияне атакуют на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Курдюмовки, в сторону Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении зафиксировано 21 атаку в районах Романовки, Озаряновки, Крымского, Дружбы и Торецка. Россияне атакуют вблизи Торецка: ситуация на карте

На Покровском направлении украинские воины остановили 61 штурмовое действие военных российской армии недалеко от населенных пунктов Шевченко Первое, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка. Враг штурмует Покровское направление: смотрите на карте

На Новопавловском направлении вчера россияне атаковали 30 раз в районах населенных пунктов Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле, Багатир, Веселое, Бурлацкое и в направлении Одрадного. Российские военные совершили 30 атак на Новопавловском направлении: ситуация на карте

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались идти вперед в районах Степного и в направлении Новоданиловки. На Приднепровском направлении россияне дважды безрезультатно пытались пройти вперед. На Курском направлении за прошедшие сутки враг нанес восемь авиаударов, сбросив при этом 12 КАБ, а также совершил 281 обстрел, из которых 13 – с РСЗО. Украинским защитникам удалось остановили 43 штурмовые действия российских военных.

На Северском и Гуляйпольском направлениях не зафиксировано боевых столкновений.