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24 Канал Новости Украины Россияне штурмуют Покровское направление и обстреливают Курщину: карта боевых действий 24 мая
24 мая, 09:52
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Россияне штурмуют Покровское направление и обстреливают Курщину: карта боевых действий 24 мая

Надежда Батюк

Российское вторжение в Украину продолжается. Враг пытается прорвать оборону, но украинские защитники наносят отпор оккупантам.

Только за минувшие сутки на фронте зафиксировано 202 боевых столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая сейчас ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне пять раз пытались прорвать оборону украинских защитников в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки и Двуречной.

На Купянском направлении произошло пять российских атак. Украинские Силы обороны остановили штурмовые действия врага в районах Колесниковки, Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 16 раз и пытались вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина, Торское, Грековка, Ямполовка и в сторону Григорьевки и Белогоровки.

Россияне атакуют на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Курдюмовки, в сторону Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении зафиксировано 21 атаку в районах Романовки, Озаряновки, Крымского, Дружбы и Торецка.

Россияне атакуют вблизи Торецка: ситуация на карте

На Покровском направлении украинские воины остановили 61 штурмовое действие военных российской армии недалеко от населенных пунктов Шевченко Первое, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка.

Враг штурмует Покровское направление: смотрите на карте

На Новопавловском направлении вчера россияне атаковали 30 раз в районах населенных пунктов Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле, Багатир, Веселое, Бурлацкое и в направлении Одрадного.

Российские военные совершили 30 атак на Новопавловском направлении: ситуация на карте

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались идти вперед в районах Степного и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении россияне дважды безрезультатно пытались пройти вперед.

На Курском направлении за прошедшие сутки враг нанес восемь авиаударов, сбросив при этом 12 КАБ, а также совершил 281 обстрел, из которых 13 – с РСЗО. Украинским защитникам удалось остановили 43 штурмовые действия российских военных.

На Северском и Гуляйпольском направлениях не зафиксировано боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.

Отметим, что за минувшие сутки украинские силы уничтожили 1130 российских военных и сотни единиц техники. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 979 тысяч человек погибшими и ранеными.