Враг пытается наступать возле Купянска и Авдеевки: карта боевых действий 24 ноября

24 ноября 2023, 08:30
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Источник:

Генштаб ВСУ

На фронте украинские защитники продолжают удерживать свои позиции и ведут наступательную операцию на Востоке и на Юге. В то же время враг пытается вернуть утраченное и проводит безуспешные штурмы.

Россия продолжает ведение преступной полномасштабной войны против Украины. За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.

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Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В то же время, россияне продолжают активную диверсионную деятельность.

Обзор карты боевых действий: смотрите видео

 

На Купянском направлении Россия при поддержке авиации вела штурмовые действия в районе Синьковки. Там Силами обороны отражены 3 атаки.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия возле Клещеевки и Андреевки. Здесь наши защитники отразили 11 атак. Силы обороны Украины продолжают наступательные действия южнее Бахмута. Враг несет потери в живой силе и технике. Наши бойцы закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация возле Бахмута: смотрите карту

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Силами обороны отражено 20 атак.

Враг пытается окружить Авдеевку: смотрите карту

На Марьинском направлении украинские воины отразили 14 атак врага в районах Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки. На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия юго-западнее Старомайорского.

Россия пытается штурмовать вблизи Старомайорского: смотрите карту

На Запорожском направлении враг вел штурмовые действия западнее Вербового, однако успеха не имел.

Ситуация возле Вербового: смотрите карту

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении наши защитники в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Наши защитники работают по врагу

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
  • Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, склад боеприпасов, средство противовоздушной обороны и 4 артиллерийских средства противника.

Автор: Вікторія Кульженко