Враг пытается наступать возле Купянска и Авдеевки: карта боевых действий 24 ноября

На фронте украинские защитники продолжают удерживать свои позиции и ведут наступательную операцию на Востоке и на Юге. В то же время враг пытается вернуть утраченное и проводит безуспешные штурмы.

Россия продолжает ведение преступной полномасштабной войны против Украины. За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.

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Ситуация на направлениях фронта

Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Навраг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В то же время, россияне продолжают активную диверсионную деятельность.

Обзор карты боевых действий: смотрите видео

НаРоссия при поддержке авиации вела штурмовые действия в районе Синьковки. Там Силами обороны отражены 3 атаки.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

Навраг наступательных (штурмовых) действий не вел. Напротивник вел безуспешные штурмовые действия возле Клещеевки и Андреевки. Здесь наши защитники отразили 11 атак. Силы обороны Украины продолжают наступательные действия южнее Бахмута. Враг несет потери в живой силе и технике. Наши бойцы закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация возле Бахмута: смотрите карту

Навраг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Силами обороны отражено 20 атак.

Враг пытается окружить Авдеевку: смотрите карту

Наукраинские воины отразили 14 атак врага в районах Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки. Напротивник вел безуспешные штурмовые действия юго-западнее Старомайорского.

Россия пытается штурмовать вблизи Старомайорского: смотрите карту

Навраг вел штурмовые действия западнее Вербового, однако успеха не имел.

Ситуация возле Вербового: смотрите карту

Наши защитники работают по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, склад боеприпасов, средство противовоздушной обороны и 4 артиллерийских средства противника.

НаСилы обороны Украины продолжают наступательную операцию. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Нанаши защитники в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.