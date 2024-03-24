Самая горячая ситуация остается на Новопавловском направлении: карта боевых действий за 24 марта

Украинские защитники уже 760 сутки обороняют наше государство от врага, выгоняя его с оккупированных территорий. Между тем враг не прекращает штурмовать позиции Сил обороны, пока горячее всего на Новопавловском направлении.

За прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений. В целом враг нанес 14 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К теме Более 200 единиц техники и 990 оккупантов: колоссальные потери врага на 24 марта

Какова ситуация на Востоке Украины

Навраг наступательных или штурмовых действий не вел. Нанаши воиныпротивника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Раздоловка, Веселое, Спорное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Россияне атаковали позиции вблизи Белогоровки: смотрите на карте

Нанаши воиныврага в районах населенных пунктов Клещеевка, Богдановка, Ивановское Донецкой области.

Враг пытался штурмовать позиции в районе Клещеевки: смотрите на карте

Нанаши защитникиврага в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовка и Невельское Донецкой области.

ВСУ отбили атаки врага возле Бердычей: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Победа, Константиновка и Урожайное, где враг, при поддержке авиации,наших войск.

Россияне пытались прорвать оборону возле Красногоровки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Навраг, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Россия пыталась атаковать вблизи Работино: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

Навраг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра и за прошедшие сутки совершилпозиций наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и одному составу противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктах управления, 2 средствах противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ и 1 радиолокационной станции оккупантов.