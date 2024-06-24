За Новоалександровку идут столкновения, враг давит на Волчанск: карта боевых действий 24 июня
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники уже 852 сутки героически обороняют нашу родину от агрессора. В то же время враг не прекращает давить на наших военных на Востоке Украины, в частности, на Северском и Покровском направлениях.
За прошедшие сутки зафиксировано 129 боевых столкновений. Враг нанес по позициям наших войск и населенных пунктах два ракетных удара, с применением четырех ракет, 58 авиационных ударов, совершил более 3 500 обстрелов, в том числе 91 – из реактивных систем залпового огня.
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Какова ситуация на Востоке УкраиныНа Харьковском направлении продолжаются попытки захватчиков атаковать Волчанск. С начала суток в районе города продолжается два боестолкновения. Ситуация контролируемая.
Россияне пытались прорвать оборону возле Волчанска: смотрите на картеНа Купянском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Стельмаховки. Ситуация контролируемая.
Бой продолжается возле Стельмаховки: смотрите на картеНа Лиманском направлении идут бои в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Торское и в Серебрянском лесу. Шесть атак отбито без успеха для противника, два боестолкновения продолжаются.
Возле Грековки идут бои: смотрите на картеНа Северском направлении произошло 17 атак. Враг пытается потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки. Семь атак отбито, идут бои.
Враг пытается выбить ВСУ из Белогоровки: смотрите на картеНа Краматорском направлении успеха не имело штурмовое действие российских захватчиков вблизи Ивановского. Продолжается одно боестолкновение вблизи Клещеевки.
Возле Клещеевки продолжается боестолкновение: смотрите на карте
В районе Южного Силы обороны отбили две атаки: смотрите на картеНа Покровском направлении за сегодня уже произошло 18 атак наших позиций, девять из которых успешно отбиты. Продолжаются бои за Новоалександровку, вблизи Евгеновки, Воздвиженки, Сокола и Новоселовки Первой.
За Новоалександровку продолжаются бои: смотрите на картеНа Кураховском направлении агрессор продолжает давить на наши позиции в районах Карловки, Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Ситуация контролируемая, шесть атак отбито, одно боестолкновение продолжается.
В направлении Красногоровки враг пытается продвигаться: смотрите на карте
Что происходит на ЮгеНа Шахтерском направлении успеха не имела попытка оккупантов приблизиться к Урожайному.
Враг хотел приблизиться к Урожайному: смотрите на картеНа Ореховском направлении враг трижды потерпел неудачу во время попыток вытеснить украинских защитников с позиций неподалеку от Малой Токмачки.
Россияне не смогли продвинуться возле Малой Токмачки: смотрите на карте