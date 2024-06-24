За Новоалександровку идут столкновения, враг давит на Волчанск: карта боевых действий 24 июня

Украинские защитники уже 852 сутки героически обороняют нашу родину от агрессора. В то же время враг не прекращает давить на наших военных на Востоке Украины, в частности, на Северском и Покровском направлениях.

За прошедшие сутки зафиксировано 129 боевых столкновений. Враг нанес по позициям наших войск и населенных пунктах два ракетных удара, с применением четырех ракет, 58 авиационных ударов, совершил более 3 500 обстрелов, в том числе 91 – из реактивных систем залпового огня.

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Какова ситуация на Востоке Украины

Напродолжаются попытки захватчиков атаковать Волчанск. С начала суток в районе города продолжается. Ситуация контролируемая.

Россияне пытались прорвать оборону возле Волчанска: смотрите на карте

Напродолжаетсявблизи Стельмаховки. Ситуация контролируемая.

Бой продолжается возле Стельмаховки: смотрите на карте

Наидут бои в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Торское и в Серебрянском лесу.без успеха для противника, два боестолкновения продолжаются.

Возле Грековки идут бои: смотрите на карте

Напроизошло. Враг пытается потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки. Семь атак отбито, идут бои.

Враг пытается выбить ВСУ из Белогоровки: смотрите на карте

Науспеха не имело штурмовое действие российских захватчиков вблизи Ивановского. Продолжается одно боестолкновение вблизи Клещеевки.

Возле Клещеевки продолжается боестолкновение: смотрите на карте

Наотбитов районе Южного, один бой еще продолжается.

В районе Южного Силы обороны отбили две атаки: смотрите на карте

Наза сегодня уже произошлонаших позиций, девять из которых успешно отбиты. Продолжаются бои за Новоалександровку, вблизи Евгеновки, Воздвиженки, Сокола и Новоселовки Первой.

За Новоалександровку продолжаются бои: смотрите на карте

Наагрессор продолжает давить на наши позиции в районах Карловки, Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Ситуация контролируемая,, одно боестолкновение продолжается.

В направлении Красногоровки враг пытается продвигаться: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Науспеха не имела попытка оккупантов приблизиться к Урожайному.

Враг хотел приблизиться к Урожайному: смотрите на карте

Наврагво время попыток вытеснить украинских защитников с позиций неподалеку от Малой Токмачки.

Россияне не смогли продвинуться возле Малой Токмачки: смотрите на карте