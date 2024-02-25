Вражеские штурмы на Херсонщине, попытки прорвать оборону возле Марьинки: карта боев на 25 февраля
25 февраля 2024, 08:28Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки на фронте произошло 84 боевых столкновения. Оккупанты пытаются наступать, прорвать нашу оборону на Марьинском направлении.
Украинские защитники продолжают активными действиями наносить врагу потери в живой силе и технике, истощают оккупационные войска вдоль всей линии фронта.
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Какова ситуация на разных направлениях фронтаВолынское и Полесское направление. Оперативная обстановка без существенных изменений.Северское и Слобожанское направление. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления. Также оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.Купянское. Агрессор наступательных (штурмовых) действий не вел.Лиманское. Украинские защитники отбили 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.
Что происходит на фронте сегодня: смотрите картуБахмутское направление. Силы обороны отбили 13 атак врага в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.Авдеевское. Защитники отбили 14 атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.Марьинское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где россияне 39 раз пытались прорвать оборону наших войск.Новопавловское. Силы обороны отбили 1 атаку противника в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.Запорожское. Отбито 5 атак противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.Херсонское направление. Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 штурма позиций наших войск на левобережье Днепра, правда, успеха не имел.
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Силы обороны мощно бьют оккупантов
- В течение суток наша авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава врага. Также защитники уничтожили 2 ракеты Х-31 и 4 разведывательных беспилотника.
- Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 радиолокационной станции и 2 районам сосредоточения личного состава оккупантов.