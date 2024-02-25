Вражеские штурмы на Херсонщине, попытки прорвать оборону возле Марьинки: карта боев на 25 февраля

За прошедшие сутки на фронте произошло 84 боевых столкновения. Оккупанты пытаются наступать, прорвать нашу оборону на Марьинском направлении.

Украинские защитники продолжают активными действиями наносить врагу потери в живой силе и технике, истощают оккупационные войска вдоль всей линии фронта.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная обстановка без существенных изменений.. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления. Также оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.Агрессор наступательных (штурмовых) действий не вел.. Украинские защитники отбили 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

Что происходит на фронте сегодня: смотрите карту

Силы обороны отбили 13 атак врага в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.Защитники отбили 14 атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где россияне 39 раз пытались прорвать оборону наших войск.Силы обороны отбили 1 атаку противника в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.. Отбито 5 атак противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 штурма позиций наших войск на левобережье Днепра, правда, успеха не имел.

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