Россияне отступили в районе Андреевки, успехи у Старомайорского: карта боев за 25 июля
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции по трем направлениям. Враг оказывает мощное сопротивление, однако наши воины преуспевают.
За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Смотрите также Россияне прут на Лиман и изо всех сил держат Старомайорское: изменения карты фронта за неделю
Силы обороны продвигаются на Бахмутском направлении
Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев утром 25 июля сообщил, что в ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки, что на Бахмутском направлении
Где расположена Андреевка: показываем на карте боевых действий
Также Андрей Ковалев сообщил, что на направлении Старомайорского Силы обороны имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах.
Старомайорское на карте боевых действий
Где наступают россиянеНа Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки. Враг нанес авиаудары в районах Дилиевки и Предтечиного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.
Карта боев на Бахмутском направленииНа Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского. Противник нанес авиаудары возле Новокалинового, Авдеевки и Невельского. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.
Карта боев в районе Первомайского
Россияне наступают в районе Марьинки: карта боевНа Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополя Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.
Россияне наступали в районе Ровнополя: карта боев