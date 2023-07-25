Россияне отступили в районе Андреевки, успехи у Старомайорского: карта боев за 25 июля

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции по трем направлениям. Враг оказывает мощное сопротивление, однако наши воины преуспевают.

За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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Силы обороны продвигаются на Бахмутском направлении

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев утром 25 июля сообщил, что в ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки, что на Бахмутском направлении

Где расположена Андреевка: показываем на карте боевых действий

Также Андрей Ковалев сообщил, что на направлении Старомайорского Силы обороны имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Старомайорское на карте боевых действий

Где наступают россияне

наши защитники успешно отразили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки. Враг нанес авиаудары в районах Дилиевки и Предтечиного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боев на Бахмутском направлении

под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского. Противник нанес авиаудары возле Новокалинового, Авдеевки и Невельского. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боев в районе Первомайского

Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более десяти населенных пунктов.

Россияне наступают в районе Марьинки: карта боев

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополя Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

Россияне наступали в районе Ровнополя: карта боев

Какая ситуация на остальных направлениях фронта

противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.авиаудары зафиксированы возле Тернов, Ольшаной и Кисловки, а артиллерийских и минометным обстрелам противника подверглись более 5 населенных пунктов Харьковской области.противник нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.оперативная обстановка без значительных изменений.противник нанес авиаудары в районах Гурьев Казачок и Песчаное Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.