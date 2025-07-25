174 боестолкновений на фронте, более 50 штурмов на Покровском направлении: карта боевых действий 25 июля

Вражеские силы не прекращают штурмовать на фронте. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 174 боестолкновений.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки ВСУ отбили 25 атак оккупантов. Также противник нанес 9 авиаударов, применив при этом 15 управляемых авиабомб, и совершил 283 обстрела, шесть из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 7 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Петро-Ивановка и Каменское.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера произошло 5 атак российских войск. Наши защитники отражали штурмовые действия агрессора вблизи Степной Новоселовки, Загрызово, Купянска, Зеленого Гая и в направлении Большой Шапковки.

На Лиманском направлении противник атаковал 24 раза. Вражеские силы пытались прорвать оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Ямполовка, Торское, Серебрянка, а также в направлении населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Чернещина, Среднее.

На Северском направлении враг совершил 2 попытки прорыва в районах Григорьевки и Переездного.

На Краматорском направлении российская армия 3 раза атаковала в районе Николаевки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 7 атак неподалеку Дилиевки, Торецка, Русиного Яра, в направлениях Плещеевки, Александро-Шультино и Катериновки.

Какая ситуация возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 57 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Мирноград, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, Луч, а также в направлении населенных пунктов Владимировка, Родинское и Покровск.

ВСУ остановили штурмы на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении армия России осуществила 14 атак вблизи населенных пунктов Поддубное, Малиевка, Ялта, Воскресенка – в направлении Темировки и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении враг не проводил наступательных действий.

Силы обороны отбили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении в районе населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг 5 раз атаковал позиции Сил обороны в направлениях населенных пунктов Садовое, Днепровское и Приднепровское.

На Волынском и Полесском направлениях признаки формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

К слову, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 980 человек. Также украинские воины обезвредили 3 танка, 5 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, два средства противовоздушной обороны, 196 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты и 76 единиц автомобильной техники оккупантов.