Враг давит на Новопавловском направлении: карта боевых действий по состоянию на 25 марта

Уже 761 сутки Силы обороны продолжают отражать нападения со стороны России. Только за последние сутки произошло 60 боевых столкновений с противником.

За последние сутки противник совершил 33 ракетных и 70 авиационных ударов, а также выпустил 91 ракету из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате террористических атак России есть жертвы среди гражданского населения.

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Какая ситуация на фронте

На Купянском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Какая ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши воины отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 8 атак врага: смотрите на карте

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 8 атак врага в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте

На Авдеевском направлении, удалось отбить 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области.

Враг пытается продвигаться на Авдеевском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Оккупанты продолжают активно наступать на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении враг 3 раза, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

Какая ситуация на Ореховском направлении: смотрите на карте

Ситуация на других направлениях

Наши военные дают достойный отпор оккупантам

В то же время наши военные наносят оккупационным войскам потери в личном составе и технике, истощая противника по всей линии фронта.

В течение последних суток авиация Вооруженных Сил провела удары в 8 районах концентрации вражеских войск, поразив личный состав, вооружение и военную технику противника.

Подразделения ракетных войск осуществили поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 3 артиллерийским системам и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Нанаправлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил безуспешную атаку на позиции наших войск.На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.