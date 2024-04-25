Россияне продолжают давить на трех направлениях на Востоке: карта боевых действий за 25 апреля

Украинские защитники уже 792 сутки продолжают героически оборонять позиции на Востоке нашего государства. В то же время российские захватчики продолжают давить на ВСУ на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Враг также нанес 13 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Что происходит на Востоке Украины

Нанаши воиныв районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.

Силы обороны отбили атаку врага возле Берестового: смотрите на карте

Наврагнаших защитников в районах Серебрянского лесничества, Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области.

Россияне атаковали в районе Невского: смотрите на карте

Нанаши воиныв районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Новый, Ивановское, Клещеевка Донецкой области.

ВСУ отбили атаки возле Белогоровки: смотрите на карте

Нанаши защитникив районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево, Новокалиново, Бердычи и Нетайлово Донецкой области.

Россияне атаковали в районе Очеретино: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где врагнаших войск.

Враг пытался прорвать оборону возле Красногоровки: смотрите на карте

Какова ситуация на Юге

Наврагнаших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

Силы обороны отбили штурм возле Старомайорского: смотрите на карте

Что происходит на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

Напротивник не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, врагпозиций наших войск. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районах сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 3 разведывательных БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.