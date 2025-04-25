Россияне давят сразу на 6 направлениях: карта боевых 25 апреля

Российские войска продолжают наступать чуть ли не на всех участках фронта. Только за минувшие сутки было зафиксировано 175 боестолкновений.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте 25 апреля

На Купянском направлении зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны остановили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки, Загрызово и в сторону Богуславки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 15 раз. Враг пытался вклиниться в оборону украинских защитников вблизи Нового, Колодезей, Торского, Ямполовки и в направлениях Ольговки, Редкодуба и Нового Мира.

Враг атакует на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки, в сторону Верхнекаменского и Григорьевки.

Россияне пытались прорваться на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в районах Часового Яра, Андреевки и в сторону Белой Горы, Предтечино и Дилиевки.

Россияне активизировались на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении оккупанты совершили 17 атак в районах Торецка, Леонидовки, Щербиновки, Дачного и в сторону Дилиевки и Новоспасского.

Оккупанты атакуют на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зверево, Тарасовка, Сухой Яр, Березовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка, Надиевка, Котляровка, Андреевка, а также в направлении населенных пунктов Покровск, Новопавловка, Чунишино, Алексеевка, Старая Николаевка, Романовка, Миролюбовка.

Самой тяжелой остается ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг совершил десять атак вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное и в сторону Разлива и Отрадного.

Россияне 10 раз атаковали на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении россияне девять раз пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Щербаки и в сторону Малой Токмачки. Успеха не имел.

Враг атаковал на Ореховском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении украинские воины успешно остановили три попытки противника продвинуться вперед.

На Гуляйпольском и Харьковском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 17 авиаударов, сбросив при этом 26 КАБ, совершил 367 обстрелов, из которых пять – из РСЗО. Украинские защитники остановили 27 штурмовых действий захватчиков.

Какая ситуация на Курском направлении: смотрите на карте