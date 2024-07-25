Враг активно действует на Покровском и Кураховском направлениях: карта боевых действий 25 июля
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия продолжает активно действовать на Востоке Украины, пытаясь штурмовать позиции ВСУ. Больше всего атак враг провел на Покровском и Кураховском направлениях.
В то же время наши защитники активно противодействуют российским захватчикам. Так, за прошедшие сутки Силы обороны отбили 149 боевых столкновений.
К теме Более 1200 оккупантов, 45 артсистем и 2 ПВО: потери врага по состоянию на 25 июля
Какова ситуация на Востоке УкраиныНа Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Сотницкий Казачок.
Россияне атаковали возле Глубокого: смотрите на картеНа Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составляет восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у трех населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в районах Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки.
ВСУ отбили вражеские штурмы возле Синьковки: смотрите на картеНа Лиманском направлении наши войска отбили 15 штурмовых действий оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и в Серебрянском лесу. На направлении враг активно применял штурмовую авиацию.
Российская армия штурмовала позиции возле Макеевки: смотрите на картеНа Северском направлении Силы обороны отбили девять атак вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
ВСУ отбили атаки возле Верхнекаменского: смотрите на картеНа Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Нового и в направлении Новомаркового.
Силы обороны держат оборону возле Часового Яра: смотрите на картеНа Торецком направлении враг сосредотачивал усилия неподалеку населенных пунктов Северное и Нью-Йорк, где, при поддержке авиации, совершил семь атак на позиции наших войск.
Враг с помощью авиации атаковал Нью-Йорк: смотрите на карте
Украинские военные отбили атаки у Воздвиженки: смотрите на картеНа Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки, где враг 32 раза пытался прорвать оборону наших войск.
Россияне пытались прорвать оборону возле Красногоровки: смотрите на карте
Как изменился фронт на ЮгеНа Времевском направлении оккупанты совершили 13 неудачных атак наших позиций возле Константиновки и Водяного. Били неуправляемыми авиаракетами по Угледару и в район Урожайного.
Что происходит возле Водяного: смотрите на картеНа Ореховском направлении произошло три боевых столкновения неподалеку Работино, Малой Токмачки и Новодаровки.
Боевые столкновения были и у Работино: смотрите на картеНа Приднепровском направлении россияне потерпели поражение во время четырех своих атак на оборонительные позиции наших защитников.