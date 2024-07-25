Враг активно действует на Покровском и Кураховском направлениях: карта боевых действий 25 июля

Российская армия продолжает активно действовать на Востоке Украины, пытаясь штурмовать позиции ВСУ. Больше всего атак враг провел на Покровском и Кураховском направлениях.

В то же время наши защитники активно противодействуют российским захватчикам. Так, за прошедшие сутки Силы обороны отбили 149 боевых столкновений.

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Какова ситуация на Востоке Украины

Навраг продолжал штурмовые действия. Здесь произошлов районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Сотницкий Казачок.

Россияне атаковали возле Глубокого: смотрите на карте

Наколичество боестолкновений за сутки составляет. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у трех населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в районах Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки.

ВСУ отбили вражеские штурмы возле Синьковки: смотрите на карте

Нанаши войскаоккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и в Серебрянском лесу. На направлении враг активно применял штурмовую авиацию.

Российская армия штурмовала позиции возле Макеевки: смотрите на карте

НаСилы оборонывблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

ВСУ отбили атаки возле Верхнекаменского: смотрите на карте

Наукраинские воины остановилипрорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Нового и в направлении Новомаркового.

Силы обороны держат оборону возле Часового Яра: смотрите на карте

Навраг сосредотачивал усилия неподалеку населенных пунктов Северное и Нью-Йорк, где, при поддержке авиации,на позиции наших войск.

Враг с помощью авиации атаковал Нью-Йорк: смотрите на карте

Нанаши защитникив районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Волчье и Карловка, где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций, активно применяя штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Украинские военные отбили атаки у Воздвиженки: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки, где врагпытался прорвать оборону наших войск.

Россияне пытались прорвать оборону возле Красногоровки: смотрите на карте

Как изменился фронт на Юге

Наоккупанты совершилинаших позиций возле Константиновки и Водяного. Били неуправляемыми авиаракетами по Угледару и в район Урожайного.

Что происходит возле Водяного: смотрите на карте

Напроизошлонеподалеку Работино, Малой Токмачки и Новодаровки.

Боевые столкновения были и у Работино: смотрите на карте

Что происходит на других направлениях

Нароссияне потерпели поражение во времяна оборонительные позиции наших защитников.Напризнаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений. На границе спротивник сохраняет военное присутствие, обстреливал с территории России украинские населенные пункты.