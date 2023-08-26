Ожесточенные бои за Марьинку и попытки наступления россиян на Востоке: карта боев за 26 августа

Российские захватчики не оставляют попыток наступать по нескольким направлениям на Востоке Украины. Однако ВСУ продолжают давать мощный отпор врагу и наносят немалые потери.

Только за прошедшие сутки произошло 40 боевых столкновений. Российские захватчики пытались наступать на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, но успеха не имели.

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На Востоке продолжаются ожесточенные бои

Напротивник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Гряниковка, Синьковка, Купянск, Орлянское Харьковской области. Напротивник вел безрезультатные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шейковки, Чернещины, Красного Става Харьковской области, Твердохлебового, Макеевки Луганской области и Спорного, Веселого, Ямполя Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Свято-Покровское, Звановка, Выемка, Раздолевка Донецкой области.

Карта боев на Лиманском направлении

Напротивник вел безрезультатные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Курдюмовка, Белая Гора, Дилиевка, Александро-Шультино, Дружба Донецкой области. Напротивник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, однако успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Какая ситуация возле Авдеевки: смотрите на карте

Насилы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Константиновка, Острое Донецкой области.

Карта боевых действий на Марьинском направлении

Какая ситуация на Юге

Нанаши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Угледара Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Угледара, Времевки, Благодатного, Старомайорского, Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Новоукраинка, Урожайное, Ровнополь, Благодатное, Привольное, Бурлацкое Донецкой области.Напротивник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Лукьяновское, Плавни Запорожской области.

Карта боев на Юге

На Севере продолжаются обстрелы

Лесковщина, Богданово Черниговской области;

Середина-Буда, Кучеровка, Ходыно, Степное, Миропольское Сумской области;

Зибино, Охримовка, Варваровка, Грачевка, Амбарное Харьковской области.

Наот артиллерийских обстрелов противника пострадали Крещеновка, Ольговка, Никольское, Херсон, Днепровское, Кизомыс Херсонской области. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбыНаоперативная обстановка без значительных изменений. Напротивник нанес авиационный удар в районе Удов Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности: