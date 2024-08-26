Враг давит в районе Новогродовки на Покровском направлении: карта боевых действий на 26 августа

За прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия врага.

Так, почти половина российских атак состоялась в районе Новогродовки. Какая ситуация на фронте, – передает 24 Канал.

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Карта боевых действий на 26 августа

На Харьковском направлении произошло 4 вражеских атаки в районах Липцов и Волчанска.

произошло 4 вражеских атаки в районах Липцов и Волчанска. На Купянском – оккупанты 15 раз штурмовали наши позиции возле Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.

– оккупанты 15 раз штурмовали наши позиции возле Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой. На Лиманском направлении – агрессор атаковал 21 раз. Пытался продвинуться неподалеку 7 населенных пунктов. Основные усилия прилагал в районе Невского, где провел 9 штурмов.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

На Северском направлении украинские защитники отражали 7 штурмовых действий захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Иванодарьевки.

украинские защитники отражали 7 штурмовых действий захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Иванодарьевки. На Краматорском направлении – оккупанты атаковали 13 раз возле Ступочек, Ивановского, Андреевки, Григорьевки, Клещеевки. Активнее всего – в районе Часового Яра.

– оккупанты атаковали 13 раз возле Ступочек, Ивановского, Андреевки, Григорьевки, Клещеевки. Активнее всего – в районе Часового Яра. На Торецком – бойцы Путина при поддержке авиации совершил 7 атак неподалеку Нелиповки и Торецка.

– бойцы Путина при поддержке авиации совершил 7 атак неподалеку Нелиповки и Торецка. На Покровском направлении наши воины остановили 42 штурмовых и наступательных действия в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Калиновое, Мариновка и Новогродовка.

Почти половина вражеских атак произошла в районе последнего. Также этот населенный пункт подвергся двум ударам неуправляемыми авиаракетами,

– заявили в Генштабе ВСУ.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак у Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки.

Силы обороны отбили 20 атак у Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки. На Времовском направлении – по уточненной информации, враг совершил 10 штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Константиновки и Угледара.

– по уточненной информации, враг совершил 10 штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Константиновки и Угледара. На Гуляйпольском и Ореховском направлениях российские захватчики активных наступательных действий 25 августа не проводили.

российские захватчики активных наступательных действий 25 августа не проводили. На Приднепровском направлении – оккупанты атаковали наши позиции дважды. Однако, получили жесткий отпор, понесли потери и отошли. Также враг бомбил 5 КАБами район Токаревки.

– оккупанты атаковали наши позиции дважды. Однако, получили жесткий отпор, понесли потери и отошли. Также враг бомбил 5 КАБами район Токаревки. На Волынском и Полесском направлениях – признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Сумской областью противник с территории России активно применяет управляемые авиабомбы по районам украинских населенных пунктов. Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области, где продолжается операция наших войск,

– отметили в Генштабе.

Добавили, украинские воины активно наносят врагу ощутимые потери в живой силе и технике. Наши защитники истощают боевой потенциал агрессора по всей линии фронта и в тылу.

Всего за минувшие сутки потери России составили 1140 человек. Также наши военные обезвредили 4 танка, 17 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, РСЗО, ПВО, 39 БПЛА оперативно-тактического уровня, 80 автомобилей и 13 единиц специальной техники оккупантов.