Тщетные попытки врага захватить позиции ВСУ на Марьинском направлении: карта боевых действий 26 февраля

Украинские защитники 733 сутки дают мощный отпор российским захватчикам на фронте. Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны на нескольких важных направлениях.

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В целом враг нанес 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Смотрите также Пресс-конференция Зеленского, расстрел украинских военнопленных: хронология 732 дня войны

Какова ситуация на направлениях фронта

. Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.. Противник укрепляет границу в Белгородской области, в частности наращивают плотность минно-взрывных заграждений.ОСГВ "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта отражено 6 атак противника в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

Украинские войска отбили 5 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.. Вооруженные Силы отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

Линия фронта на Бахмутском направлении: смотрите на карте

. ОСГВ "Таврия" информирует, что нашими защитниками отражено 25 атак врага в районах населенных пунктов Северное, Степное, Бердичи, Ласточкино и Невельское Донецкой области.

ВСУ отбили атаки врага в районе Авдеевки: смотрите на карте

. Украинские защитники продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Победа и Красногоровка Донецкой области, где враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Оккупанты пытаются штурмовать на Марьинском направлении: смотрите на карте

Потери противника

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районах сосредоточения личного состава и 2 зенитных ракетных комплексах противника.

Также нашими защитниками уничтожено 3 ракеты и 9 БпЛА типа Shahed.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 артиллерийским позициям противника.

На этом участке фронта враг наступательных (штурмовых) действий не вел.На этом участке украинские военные отбили 6 атак противника в районе населенного пункта Роботино и 1 – в районе населенного пункта Гуляйпольское Запорожской области.. ОСГВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.