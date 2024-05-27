ВСУ улучшают рубежи обороны на Харьковском направлении: карта боевых действий на 27 мая

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте по состоянию на 27 мая. Украинские защитники продолжают сдерживать наступление врага и кое-где улучшать свою оперативную обстановку на фронте.

За прошедшие сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений. По состоянию на утро 27 мая произошло еще 29 боев на фронте.

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Какая ситуация на фронте на Востоке Украины

Нанаши воины сегодня отбили атаку агрессора в направлении Липцов. Украинские подразделения воплощают меры по улучшению рубежей обороны, на отдельных участках имеют успех.

Силы обороны имеют успехи у Липцов: смотрите на карте

Нас начала суток противник четыре раза пытался улучшить тактическое положение. Напряженная ситуация в районе Петропавловки. В районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Невское, атаки отбиты. Продолжается бой в районе Грековки. Ситуация контролируемая.

Напряженной остается ситуация в районе Петропавловки: смотрите на карте

Наукраинские воины отражали пять штурмовых действий захватчиков. Остановлены три атаки. Продолжаются боевые столкновения в районах Спорного и Выемки. Ситуация напряженная.

Возле Выемки продолжаются бои: смотрите на карте

Напротивник совершил неудачную попытку атаковать в районе Клещиевки.

Враг попытался атаковать в районе Клещиевки: смотрите на карте

НаСилы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника. Продолжаются боевые действия вблизи населенных пунктов Сокол, Уманское и Невельское. Отбита атака в районе Новоалександровки.

ВСУ отбили атаку в районе Новоалександровки: смотрите на карте

Напродолжается четыре боевых столкновения в районах Красногоровки, Новомихайловки, Парасковиевки и Константиновки. Ситуация динамичная и остается под контролем Сил обороны.

Возле Красногоровки были столкновения: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Насегодня ведется оборонительный бой неподалеку Старомайорского. Ситуация контролируемая.

Возле Старомайорского ведутся бои: смотрите на карте

Силы обороны нанесли потери врагу в технике

Наштурмовых действий противника не происходило. В то же время агрессор осуществляет интенсивное огневое воздействие на позиции наших войск с целью вытеснения личного состава с переднего края обороны. На, а именно – на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражены две атаки врага в районе села Крынки. Потерь позиций не допущено.

За сутки, прошедшие, Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пункт управления противника, 17 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект оккупантов.

На остальных направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.