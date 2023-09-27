Россия наступает в районе Марьинки, но ВСУ держат оборону: карта боев за 27 сентября

Украинские военные наступают на Бахмутском и Мелитопольском направлении. В то же время Силам обороны Украины удается сдерживать оккупантов, которые тоже проводят наступательные операции на некоторых направлениях.

За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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Россияне пытаются вытеснить ВСУ в районе Марьинки

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица"противник наступательных или штурмовых действий не вел. В то же время, украинские силы ведут наступательные и штурмовые действия на Бахмутском направлении. В зоне ответственности ОСГВ "Таврия"Силы обороны отразили атаки противника в районе населенного пункта Северное Донецкой области.

Карта боев на Авдеевском направлении

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Карта боевых действий в районе Марьинки

наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.украинские воины отбили атаку противника в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

ВСУ отбили атаку в районе Новодаровки: карта боев

Что происходит на фронте: смотрите видео

Какая ситуация на остальных направлениях фронта

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции. Наши бойцы наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.В зоне ответственности ОСГВ "Одесса"Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника. В зоне ответственности ОСГВ "Север"оперативная обстановка остается без существенных изменений.противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.