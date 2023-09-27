Россия наступает в районе Марьинки, но ВСУ держат оборону: карта боев за 27 сентября
27 сентября 2023, 08:30Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные наступают на Бахмутском и Мелитопольском направлении. В то же время Силам обороны Украины удается сдерживать оккупантов, которые тоже проводят наступательные операции на некоторых направлениях.
За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня.
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Россияне пытаются вытеснить ВСУ в районе МарьинкиВ зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник наступательных или штурмовых действий не вел. В то же время, украинские силы ведут наступательные и штурмовые действия на Бахмутском направлении. В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе населенного пункта Северное Донецкой области.
Карта боев на Авдеевском направленииНа Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
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ВСУ отбили атаку в районе Новодаровки: карта боевСилы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Наши бойцы наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.