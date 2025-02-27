Половина всех атак – на Покровском и Новопавловском направлениях: карта фронта 27 февраля

ВСУ продолжают отражать вражеские штурмы по всем направлениям фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 110 боев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных удара, 81 авиаудара и совершил около 6 тысяч обстрелов.

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Какая ситуация на фронте на утро 27 февраля

На Харьковском направлении враг 5 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска, Строивки и Двуречной.

Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера произошло 5 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Загрызового.

На Лиманское направление во враг атаковал 5 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Колодцев, Новолюбовки, Грековка и Зеленая Долина.

На Северском направлении наши воины успешно отразили атаку противника в районе Григоровки.

На Краматорском направлении оккупанты 5 раз атаковали в районах Временного Яра, Новомаркового, Васюковки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 19 атак в направлении населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое.

Как изменился фронт в Бурлацком: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 3 атаки в сторону Чаривного.

На Ореховском направлении оккупационные войска 2 штурмовали позиции Сил обороны в районе Пятихаток.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениям признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.