На Авдеевском направлении – горячо, враг пытается давить на ВСУ: карта боевых действий 27 апреля

Украинские защитники 794 сутки активно обороняют нашу землю от врага, освобождая от него территорию нашего государства. Сейчас одним из самых горячих направлений остается Авдеевское.

Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновения. Враг также нанес 12 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Какова ситуация на Востоке Украины

Нанаши воиныв районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

Силы обороны отбили атаки врага возле Кисловки: смотрите на карте

Наврагнаших защитников в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Грековка и Серебрянское лесничество Луганской области; Терны и южнее Заречного в Донецкой области.

Россияне штурмовали позиции возле Дружелюбовки: смотрите на карте

Нанаши воиныв районах населенных пунктов Белогоровка Луганской и Новый, Выемка, Спорное, Ивановское и Клещиевка Донецкой областей.

Враг пытался штурмовать позиции возле Белогоровки: смотрите на карте

Нанаши защитникив районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиновое.

Наши защитники отбили атаки возле Очеретино: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Пречистовка и Урожайное, где враг 1

наших войск.

ВСУ сдерживают россиян возле Красногоровки: смотрите на карте

Как изменился фронт на Юге

Наоккупантыпозиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино в Запорожье.

Силы обороны отбили штурмы возле Старомайорского: смотрите на карте

Что происходит на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

Навраг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершилна позиции наших войск. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районах сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции, 1 склада боеприпасов, 3 средствах противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 1 склада материально-технических средств противника.