37 атак на Покровском направлении, активные действия на Торецком: карта боевых действий 27 июля

Украинские защитники уже 885 сутки продолжают оборонять наше государство от захватчиков, возвращая территорию нашего государства из оккупации. Однако враг не прекращает давить на позиции ВСУ, в частности на Востоке Украины.

За прошедшие сутки зафиксировано 122 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах ракетный удар с применением одной ракеты, а также 80 авиаударов, и совершил 4 636 обстрелов, из них 71 – из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на Востоке Украины

Напроизошлов районах населенных пунктов Глубокое, Слобожанское и Волчанск.

Бои произошли вблизи Глубокого: смотрите на карте

Наколичество вражеских атак за сутки составило. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Табаевки, Песчаного и Стельмаховки.

ВСУ отбили атаки возле Синьковки: смотрите на карте

Наврагнеподалеку Невского, Новосергиевки, Новоегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.

Враг атаковал возле Невского: смотрите на карте

Наукраинские защитники отражалироссийских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Противник штурмовал позиции возле Верхнекаменского: смотрите на карте

Наоккупанты атаковалив районах Григорьевки и Часового Яра.

Какая ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

Навраг, при поддержке авиации, совершилнеподалеку Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

Россияне атаковали возле Нью-Йорка: смотрите на карте

Нанаши защитникив районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Тимофеевка, Новоселовка Первая, Веселое, Волчье и Яснобродовка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.

Враг концентрирует усилия возле Новоалександровки: смотрите на карте

НаСилы обороныу Красногоровки, Константиновки, Нетайлово, Карловки и Парасковиевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Силы обороны отбили атаки возле Красногоровки: смотрите на карте

Какова ситуация на Юге

На, по уточненной информации, противник совершилнаших позиций неподалеку Старомлиновки, Водяного, и Константиновки.

Какая ситуация возле Старомлиновки: смотрите на карте

Наоккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки – в целом провели

Оккупанты хотели выбить ВСУ из района Малой Токмачки: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери наши защитники нанесли врагу

Наоперативная обстановка без существенных изменений. Враг нанес авиаудар по району Тягинки.Напризнаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе спротивник сохраняет военное присутствие, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России.

Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава противника, а также поразили артиллерийскую систему, две радиолокационные станции и один ЗРК "Бук".