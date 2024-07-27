37 атак на Покровском направлении, активные действия на Торецком: карта боевых действий 27 июля
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники уже 885 сутки продолжают оборонять наше государство от захватчиков, возвращая территорию нашего государства из оккупации. Однако враг не прекращает давить на позиции ВСУ, в частности на Востоке Украины.
За прошедшие сутки зафиксировано 122 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах ракетный удар с применением одной ракеты, а также 80 авиаударов, и совершил 4 636 обстрелов, из них 71 – из реактивных систем залпового огня.
К теме Более тысячи "демобилизованных" оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 27 июля
Что происходит на Востоке УкраиныНа Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Слобожанское и Волчанск.
Бои произошли вблизи Глубокого: смотрите на картеНа Купянском направлении количество вражеских атак за сутки составило семь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Табаевки, Песчаного и Стельмаховки.
ВСУ отбили атаки возле Синьковки: смотрите на картеНа Лиманском направлении враг атаковал 12 раз неподалеку Невского, Новосергиевки, Новоегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.
Враг атаковал возле Невского: смотрите на картеНа Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
Противник штурмовал позиции возле Верхнекаменского: смотрите на картеНа Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Григорьевки и Часового Яра.
Какая ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте
Россияне атаковали возле Нью-Йорка: смотрите на картеНа Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Тимофеевка, Новоселовка Первая, Веселое, Волчье и Яснобродовка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.
Враг концентрирует усилия возле Новоалександровки: смотрите на картеНа Кураховском направлении Силы обороны отбили 14 атак у Красногоровки, Константиновки, Нетайлово, Карловки и Парасковиевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
Силы обороны отбили атаки возле Красногоровки: смотрите на карте
Какова ситуация на ЮгеНа Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Старомлиновки, Водяного, и Константиновки.
Какая ситуация возле Старомлиновки: смотрите на картеНа Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки – в целом провели семь штурмов.
Оккупанты хотели выбить ВСУ из района Малой Токмачки: смотрите на картеНа Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг нанес авиаудар по району Тягинки.
Как изменился фронт на других направленияхНа Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России.
Какие потери наши защитники нанесли врагу
Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава противника, а также поразили артиллерийскую систему, две радиолокационные станции и один ЗРК "Бук".