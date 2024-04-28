Бои по всему фронту, тяжелее всего – на Авдеевском направлении: карта боевых действий 28 апреля

В Украине продолжается 795-й день полномасштабного вторжения России против Украины. За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений.

В общем, россияне нанесли 32 ракетных и 64 авиационных удара, совершили 60 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Горячей остается ситуация на Авдеевском направлении, а также россияне давят на Лиманском и Купянском направлениях.

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Бои на Востоке

Нашими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка Луганской области.. Враг провел 14 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов в Донецкой области.

Россияне давят на Лиманском направлении: смотрите на карте

Нашими воинами отражены 8 атак в районах населенных пунктов Спорное, Выемка, Ивановское, Клещеевка и Новый Донецкой области.

Авдеевское направление. Нашими защитниками отражено 35 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области.

Что происходит на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковеевка и западнее Победы Донецкой области, где враг 13 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Враг продолжает давление на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Ситуация на Юге

Оккупанты 2 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино на Запорожье.

Обстановка поблизости Работино: смотрите на карте

Обстановка на Севере

Потери врага

. Враг в течение прошлых суток наступательных (штурмовых) действий не вел.Оперативная обстановка остается без существенных изменений.Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

В боевых действиях наши воины эффективно наносят урон и повреждают технику противника, ослабляя войска россиян по всем направлениям фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 радиолокационных станциях врага.