ВСУ сдерживают наступление и сами продвигаются вперед: карта боевых действий 28 июля

Украина уже 520 дней противостоит российской агрессии и продолжает отбивать вражеские атаки. В частности, за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

По позициям украинских войск и населенных пунктах за последние сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 29 авиационных ударов, а также более 70 обстреляли из реактивных систем залпового огня. К сожалению, в результате среди гражданского населения есть не только раненые, но и погибшие. Также повреждения и разрушения получили жилые дома, а на Юге государства – портовая инфраструктура.

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Взамен авиация сил обороны Украины за последние сутки нанесла 8 ударов по оккупантам: 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 по пункту управления врага. Благодаря этому было уничтожено 8 ударных БПЛА и 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

1 пункт управления,

1 район сосредоточения личного состава,

5 артиллерийских средств на огневых позициях,

1 состав горюче-смазочных материалов,

1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

ВСУ сдерживают наступательные действия и освободили населенный пункт

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах западнее и южнее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Раздолевка, Миньковка, Предтечино, Торецк, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Кураховка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии, силы обороны освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

В районах Равнополя и Макаровки Донецкой области противник предпринял неудачную попытку восстановления утраченного положения. Обстрелял населенные пункты Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях за последние сутки противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов. Это, в частности, Нововасиловка, Старая Гута, Искрисковщина, Волфино, Беловоды, Покровка Сумской области и Гурьев Казачок, Уды, Бочково, Малая Волчья, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Изюмского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Двуречная, Западное, Кисловка и Новоосиново Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надии и нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестово, Торское, Верхнекаменское Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.

Как отметили в Генштабе, российские оккупационные войска продолжают бросать в бой только что мобилизованных военнослужащих без предварительной боевой подготовки. В частности, в населенном пункте Рогово Луганской области в тренировочный лагерь одного из вражеских подразделений прибыло около 110 мобилизованных, и когда им выдали экипировку и оружие, то сообщили, что их включат в состав штурмовых подразделений и уже в ближайшее время отправят в район выполнения боевых задач на линии столкновения.

На Юге оккупанты хотят помешать продвижению ВСУ

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Он нанес авиационный удар в районе Новоберислава Херсонской области, а артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Михайловка, Змиевка, Одрадокаменка, Львово, Токаревка, Антоновка и Разлив Херсонской области.

В то же время на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию, закрепляются на достигнутых рубежах.